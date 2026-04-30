Roma, incertezza sul futuro di Dybala: non ha ancora deciso dove giocherà l'anno prossimo
Dopo le numerosi voci che si sono susseguite nelle scorse ore riguardo a un accordo già trovato tra Paulo Dybala e il Boca Juniors, con le parole della Joya che non hanno fugato i dubbi, Fabrizio Romano ha fatto un punto sul futuro dell'argentino ex Juventus, spiegando che ancora non ha dato indicazioni su un possibile trasferimento a parametro zero.
La priorità del fantasista è quella di concludere al meglio delle sue possibilità la stagione con la Roma, cercando di trascinare i giallorossi al raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League, dopodiché valuterà il suo futuro e tutte le opzioni a sua disposizione. In questa stagione ha giocato 18 partite in Serie A, 4 in Europa League e una in Coppa Italia, segnando solo 3 gol.
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