Tomori si è ripreso il proprio futuro al Milan: parti a lavoro per estendere il contratto

Con l'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan è tornato anche a brillare Fikayo Tomori. Merito soprattutto di una ritrovata fase difensiva della squadra, nettamente migliore nei numeri e nelle modalità rispetto a quella del recente passato, e della crescita dell'inglese stesso, il quale si è messo in discussione dopo anni difficili, ritrovando finalmente una continuità di rendimento vicina a quella top dei primi mesi in Italia.

Un miglioramento che passa dalla rinuncia alle uscite avventate in pressing in favore di una maggior accortezza e compattezza. "Quando mister Allegri è arrivato a Milanello, ci ha detto subito sin dal primo giorno che non avremmo dovuto subire tutti i gol presi l'anno scorso" ha raccontato Tomori nel post gara di Milan-Napoli. "Abbiamo lavorato tanto e stiamo seguendo il mister: ora siamo compatti, non lasciamo buchi, non andiamo in giro per il campo a cercare di rubare il pallone. A volte in difesa serve stare calmi, serve pazienza, perché poi quando abbiamo la palla abbiamo la qualità davanti per far male".

In dirigenza rossonera questo cambio di atteggiamento, sia dentro che fuori dal campo, è stato molto apprezzato. Il rinnovo, perciò, è una possibilità concreta: con la scadenza fissata nel giugno 2027, ci sono stati già alcuni incontri con l'entourage per vagliare richieste e proposte. E, se tutto proseguirà sulla strada intrapresa, la firma potrebbe anche arrivare a breve.