Lang è il 5° giocatore che sceglie il Gala dopo il Napoli. Sono tutti dell'era ADL...

Noa Lang è pronto a diventare un nuovo calciatore del Galatasaray. Sei mesi dopo il suo approdo al Napoli, l'ala olandese ha detto sì al trasferimento nel club di Istanbul che ha chiuso l'accordo con la società partenopea sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. La società turca paga due milioni di euro per acquistare il classe '99 a titolo temporaneo e poi eventualmente ne sborserà altri trenta dovesse decidere a fine stagione di acquistarlo.

Lang lascerà Napoli dopo 27 apparizioni, ma meno della metà dal primo minuto. Per lui un solo gol nella prima parte di stagione contro l'Atalanta, ma anche un paio di assist decisivi compreso quello di San Siro per il secondo gol di McTominay in Inter-Napoli 2-2.

Napoli e Galatasaray in queste ore stanno definendo tutti i dettagli dell'affare. E appena arriverà la fumata bianca, l'ex PSV Eindhoven diventerà il quinto calciatore della storia a scegliere la società di Istanbul dopo aver vestito la casacca partenopea.

I primi due nell'estate 2014 furono Goran Pandev e Blerim Dzemaili. Sul finire di quella finestra di calciomercato il Napoli cedette entrambi al Gala a titolo definitivo: l'attaccante macedone firmò per una sola stagione, mentre il centrocampista svizzero per tre anni. Nella sostanza però entrambi vissero la stessa avventura visto che un anno dopo si ritrovarono di nuovo insieme nel Genoa.

L'estate 2022 è stata invece quella del trasferimento a Istanbul di Dries Mertens. Dopo nove stagioni al Napoli l'attaccante belga venne ingaggiato a parametro zero dal club turco per scrivere le ultime pagine di una straordinaria carriera.

Last but not least Victor Osimhen, l'acquisto più costoso della storia del Galatasaray. Per il bomber nigeriano prima un anno di prestito sfruttando l'opportunità di un calciomercato turco che finisce dopo rispetto a quello delle top leghe europee, poi la scorsa estate l'acquisizione a titolo definitivo per 75 milioni di euro più altri 2 di bonus e il 10% sull'eventuale futura rivendita.