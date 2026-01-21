Lang e Lucca ai saluti, Napoli su Giovane. Ufficiale Fabbian alla Fiorentina: le top news delle 18

Anche se il mercato del Napoli dovrà proseguire a saldo zero, sono ore calde per le cessioni del club azzurro, che potrebbero comunque garantire nuovi rinforzi ad Antonio Conte. È vicina a sbloccarsi quella di Noa Lang al Galatasaray, sulla base di una cifra complessiva che sfiora i 30 milioni di euro, bonus compresi, mentre il Nottingham resta forte su Lorenzo Lucca e può chiudere a breve. Con i soldi - e gli spazi - garantiti da questi affari, Giovanni Manna è pronto a fiondarsi su Giovane, attaccante dell’Hellas Verona che piace un po’ a tutte e per il quale il Napoli ha messo sul piatto 20 milioni più bonus.

Gerry Cardinale è tornato a Milanello, 513 giorni dopo l’ultima volta. Il fondatore di RedBird, proprietario del club rossonero, è ripartito nel primo pomeriggio, dopo essere stato anche a Casa Milan. In giornata ha incontrato la dirigenza rossonera (Furlani, Tare e Ibrahimovic), oltre a Massimiliano Allegri e alla squadra milanista, in un clima molto sereno. Sullo sfondo, il possibile nuovo finanziamento con Manulife|Comvest che dovrebbe consentire a RedBird di sganciarsi dal vendor loan da 566 milioni di euro da parte di Elliott.

Vigilia di Europa per Roma e Bologna. Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa, si è soffermato sul mercato giallorosso: "Bailey ha avuto un'esperienza negativa, si è infortunato il primo giorno ed è iniziato il calvario. A volte sembrava potesse recuperare, poi ha avuto ricadute. Pensavamo potesse aiutarci, ma gli infortuni hanno determinato la scelta, compresa la gara col Torino in cui si è fermato. Allora è stata presa la decisione. Questo apre uno spazio. Non so cosa può succedere, si vedrà. Se arrivano situazioni che ci migliorano, bene, altrimenti restiamo così”. Spazio al mercato anche nelle parole di Vincenzo Italiano: "Dominguez rimarrà con noi. Oggi ci ho parlato e abbiamo un bellissimo rapporto. Domani avrà grandi possibilità di giocare, o dall'inizio o da subentrato. Per domani abbiamo emergenza davanti perché Orsolini non sta benissimo e Bernardeschi ancora non c'è, quindi abbiamo deciso di tenere Benji (Dominguez, ndr) in lista Uefa. Ne ho parlato anche con Freuler".

Edin Dzeko è prossimo a salutare la Fiorentina: il centravanti bosniaco si trasferirà allo Schalke 04, nelle prossime ore le visite mediche e poi la firma su un contratto di 6 mesi con ricchi premi in caso di promozione in Bundesliga al termine della stagione. È ufficiale il primo pezzo dello scambio di centrocampisti tra i viola e il Bologna, con Simon Sohm in Emilia Romagna (ma ancora da annunciare) e Giovanni Fabbian (ufficializzato nel pomeriggio di oggi) alla corte di Paolo Vanoli. A New York è iniziato, poco dopo le 16 ore italiane, il funerale di Rocco Commisso.