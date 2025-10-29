Lautaro annebbiato e nervoso, gol sciupati a Napoli: ora il riscatto con la Fiorentina

È stata un'Inter sprecona quella di Cristian Chivu al Maradona lo scorso weekend e che ha portato ad incassare la sconfitta (1-3) contro il Napoli nello scontro diretto. Una squadra a immagine e somiglianza del suo capitano, Lautaro Martinez, che è parso più impreciso del solito sotto porta. Peseranno sulle gambe gli impegni no stop tra Argentina e club, risultando sempre in campo e in movimento, con l'ultimo giorno di riposo risalente alla trasferta di Champions League contro l'Ajax.

Almeno due occasioni nitide

Eppure le chances sprecate contro il Napoli sono sotto gli occhi di tutti. Come riepilogato dal Corriere dello Sport, la girata di prima intenzione su recupero palla improvviso dei nerazzurri sulla trequarti azzurra è finita per sbattere addosso a Milinkovic-Savic, cancellando così nel nulla la possibilità di passare in vantaggio. Ma le occasioni si sono susseguite lungo il match, tra cui il destro sporcato e appena fuori dopo essersi liberato di Buongiorno. Anche se nel complesso l'attaccante nerazzurro è stato poco assistito dai suoi compagni di reparto (Bonny prima, Pio Esposito dopo).

Bando al nervosismo

A seguito del rigore guadagnato dal Toro e trasformato da Calhanoglu poi, la perdita delle staffe e le scintille scoppiate con l'ex tecnico Antonio Conte, per togliersi qualche sassolino rimasto dalla precedente esperienza in nerazzurro insieme. Ma troppe energie nervose - secondo il quotidiano romano - sprecate in quel momento e che hanno costato caro all'Inter. Rimasta senza forza di reazione. Napoli è passata, la banda di Chivu deve pensare solo alla Fiorentina. Specialmente Lautaro, in ottica riscatto personale.