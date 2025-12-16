L'Inter e Lautaro sempre più inseparabili: si va verso un contratto a vita per il Toro

Lautaro Martinez per molti non è solo un giocatore rappresentativo dell'Inter, ma è proprio il simbolo dei nerazzurri. Dopo un periodo molto complicato, nel quale ha ricevuto tante critiche, il Toro ha risposto sul campo a suon di gol e prestazioni convincenti, riprendendosi quello che alcuni avrebbero voluto mettere per l'ennesima volta in discussione.

L'argentino ha un contratto valido fino al 2029, ma Marotta e gli altri dirigenti stanno già pensando al rinnovo. Possibile che tra un anno-un anno e mezzo circa la società si risieda al tavolo con lui e il suo procuratore Alejandro Camano per firmare una nuova intesa. Tra 4 anni il bomber ex Racing avrà 32 anni e un nuovo accordo potrebbe essere l'ultimo della sua gloriosa carriera.

Un permanenza a vita all'Inter non è solo uno scenario, ma è anche quello più probabile, come sottolinea Il Giorno. Certamente le offerte a Lautaro Martinez non mancano, ma ha capito che a Milano ha raggiunto uno status tale che sarebbe molto complicato raggiungere da altre parti e inoltre la sua famiglia si trova benissimo nel capoluogo lombardo. Prevedere il futuro non è possibile, soprattutto nel calcio, ma oggi è molto complicato immaginare il classe '97 lontano da Appiano Gentile, sempre più casa sua.