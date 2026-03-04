Lazio, Marusic sulla protesta dei tifosi: "Situazione dolorosa, dobbiamo dare tutto"
Il terzino della Lazio Adam Marusic ha parlato ai microfoni di Mediaset, in vista della semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Atalanta.
Questa è la penultima grande occasione della stagione?
"Siamo consapevoli che questa partita è molto importante per noi. Dobbiamo dare tutto e provare ad andare in finale".
Come state vivendo la situazione?
"Situazione molto dolorosa, ma dobbiamo rispettare i tifosi e comunque dobbiamo dare tutto per la maglia".
