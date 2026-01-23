TMW Lazio, aperta la successione per il dopo Romagnoli. Dopo Ranieri c'è anche Gaspar

L'addio di Alessio Romagnoli apre la corsa alla successione nel reparto difensivo della Lazio di Maurizio Sarri. Oltre ai nomi già accostati nelle ultime ore - in particolare quello di Luca Ranieri della Fiorentina - c'è anche quello di Kialonda Gaspar, centrale del Lecce e della nazionale angolana. Da capire quale possa essere la valutazione del calciatore giallorosso, con il club che ha già salutato nelle scorse ore Guilbert, che ha risolto consensualmente il contratto con i salentini.

Gaspar nelle ultime settimane si è reso protagonista di un fatto poco edificante. Negli ultimi minuti di Lecce-Parma ha scalciato Pellegrino a gioco fermo, ricevendo una squalifica di due giornate per gioco violento.

Di Francesco, nel post partita, aveva cercato di buttare acqua sul fuoco. "Chiamiamola frustrazione, ci devono servire da lezione. Dobbiamo fare in modo che non accadano più. Abbiamo dei limiti, ma cerchiamo di mettere in campo tutto quello che abbiamo. Non li condanno per la voglia di fare la partita, però questi piccoli episodi che possono diventare grandi vanno modificati immediatamente, sappiamo di essere dalla parte del torto e non della ragione. Le risposte le dà il campo, mi aspetto una prova concreta, di solidità come abbiamo fatto in tante altre occasioni, essendo uniti".