Lecce, che tegola Gaspar! Arriva il report medico dopo l'infortunio contro l'Inter
"L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Kialonda Gaspar si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, che ha evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro con lesione di primo grado del legamento collaterale mediale e lesione parziale del legamento crociato posteriore". Questo il report medico del Lecce in merito alle condizioni del difensore angolano classe 1997, infortunatosi nel corso della sfida contro l'Inter.
"Il calciatore per il recupero effettuerà terapia conservativa", si legge inoltre nella nota del club salentino, che dunque dovrà rinunciare a Gaspar per le prossime partite di campionato fondamentali per la corsa salvezza.
Nel frattempo, la preparazione della squadra è ripresa nel pomeriggio di oggi in vista della trasferta di sabato a Como, valevole la 27ª giornata di Serie A. Assente Camarda, mentre Berisha ha svolto un lavoro personalizzato così come Gandelman (tendinopatia al ginocchio destro).
