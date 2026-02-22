TMW
Lecce, ecco la diagnosi per l'infortunio di Gaspar: ansia in attesa degli esami
In casa del Lecce arriva la prima diagnosi per quanto riguarda l'infortunio riportato dal difensore Kialonda Gaspar, nella sfida contro l'Inter. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com infatti, il centrale ha riportato un trauma al ginocchio sinistro. C'è attesa dunque in casa giallorossa per quando saranno effettuati gli esami necessari per capire l’entità di questo stop.
