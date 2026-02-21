Lecce, cambio obbligato per Gaspar: nemmeno un minuto, out per infortunio contro l'Inter

Esce malconcio Kialonda Gaspar, grandi problemi per il Lecce. A nemmeno un minuto dall'avvio del big match contro l'Inter al Via del Mare, il centrale angolano è entrato in scivolata per chiudere una conclusione di Thuram al seguito di una rimessa laterale. Azione questa che ha conseguito un movimento innaturale della gamba, rimasta piantata a terra e che lo ha lasciato a terra dolorante. Problemi al ginocchio che mettono timore a Di Francesco e tutto il mondo giallorosso.

Intervenuto lo staff medico e uscito dal campo per testare le sue condizioni, Gaspar ha zoppicato vistosamente e dopo i dovuti test ha segnalato alla panchina del Lecce il cambio obbligato. Sfortuna vera per i padroni di casa, Siebert era già stato avvertito di accelerare il riscaldamento per entrare al minuto 4.

