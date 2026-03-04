Kovac elogia Inacio: "Vede cose in campo che altri non vedono. È il futuro dell'Italia"

“Inacio a 17 anni vede cose in campo che altri a 30 non riescono a vedere”. Il tecnico del Borussia Dortmund Niko Kovac ha elogiato così il giovane centrocampista offensivo italiano dopo l’esordio in Bundesliga nell’ultimo turno contro il Bayern Monaco.

“Siamo felicissimi di averlo con noi, ha 17 anni e farà sicuramente bene, sono contento del suo esordio contro il Bayern. Che, come immaginate, non è niente male. - prosegue Kovac come riporta Kicker.de - Si tratta di un calciatore fantastico e, se rimarrà in salute, potrà avere una grandissima carriera. Vedo già cosa può fare in futuro, sarà un ottimo giocatore e rappresenta non solo il futuro di questo club, ma anche del calcio italiano e della Nazionale azzurra”.

Kovac parla poi del ruolo che può ricoprire il classe 2008 ‘strappato’ all’Atalanta due anni fa, motivo per cui il club nerazzurro nello doppio confronto non ha voluto partecipare al consueto pranzo UEFA giudicando quanto fatto dai gialloneri un ‘mancanza di rispetto’, vedendolo pronto a ricoprire due ruoli in mezzo al campo: “Gli italiani dicono 'fantasista', è un calciatore creativo e quindi lo vedo bene come numero dieci, ma anche come numero otto”.