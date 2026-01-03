Lazio, frenata dalla cessione di Mandas: lui vuole giocare, ma può restare fino a giugno

Christos Mandas vorrebbe lasciare la Lazio, ma il club non pare essere della stessa opinione. In questi primi giorni mercato invernale, infatti, è già stata portata a termine un'importante plusvalenza con la cessione di Castellanos al West Ham e la partenza anche del portiere greco non sarebbe vissuta a cuor leggero.

Stando a quello che riporta il Corriere dello Sport, Sarri sarebbe disposto a privarsi di Mandas solo in caso di arrivo di un sostituto all'altezza. Era ipotizzato uno scambio con Nicola Leali del Genoa, ma al momento è una soluzione in stand-by. Con il possibile addio di Perin alla Juve, proprio il nome di Mandas era circolato come suo sostituto.

Tutto fermo al momento, con la Lazio che alla fine potrebbe tenere l'alternativa a Provedel almeno fino a giugno per poi ridiscutere la sua posizione. Il prezzo fissato da Lotito è lo stesso dell'estate, ovvero 20 milioni. Mandas, dal canto suo, non ha intenzione di fare da secondo all'infinito.