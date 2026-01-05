Lazio e Torino lavorano a uno scambio: Mandas diventerebbe granata, Israel biancoceleste

Christos Mandas potrebbe clamorosamente restare in Italia, ma comunque non alla Lazio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i biancocelesti sono al lavoro con il Torino per intavolare uno scambio che porterebbe il portiere greco a vestire la maglia granata e Franco Israel nella Capitale. I dialoghi sono in corso, solo nelle prossime si capirà quale direzione prenderà la trattativa.

Mandas è partito con grande entusiasmo quest'anno con la Lazio, ma Maurizio Sarri gli ha da subito preferito Provedel e non ha mai cambiato idea. Israel invece si è infortunato, al suo posto ha giocato Paleari e da lì l'estremo difensore uruguaiano è stato messo in discussione da Marco Baroni. Il nuovo ds Petrachi vuole dare una scossa a tutto l'ambiente e ci sta provando anche con segnali forti, come la possibile interruzione del prestito di Asllani, vicino a un ritorno all'Inter.

Israel vanta in carriera 59 presenze con la Juventus Under 23, 53 apparizioni con lo Sporting CP e 10 gettoni con il Torino. Mandas invece ha vestito la maglia della Lazio in 33 occasioni, così come quella dell'Atromitos Atene, mentre sono state 29 le partite disputate con l'OFI Creta. Entrambi hanno avuto l'onore di difendere per 2 volte i pali delle rispettive nazionali.