Mandas fantasma, vuole lasciare la Lazio. Ma Sarri ha bloccato lo scambio con Leali

Un altro giocatore uscito ridimensionato dalla Lazio, da una stagione all'altra, è Christos Mandas. Il portiere greco classe 2001 aveva raggiunto picchi di forma incredibili nel 2024/25 tra i pali biancocelesti, battezzato dalla gestione Baroni, scalzando un diretto collega con maggiore esperienza come Provedel. Nel giro di pochi mesi con l'arrivo di Maurizio Sarri la situazione è drasticamente cambiata e dai quasi 2000 minuti in campo, il 24enne ne ha trovati appena 90 nell'annata attuale.

Affare arenato

Ed è il secondo indiziato che vuole levare le tende dalla Lazio. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, in edicola oggi, il club biancoceleste però ha frenato sulla cessione a gennaio, sebbene Mandas sia stato accostato alla Juventus quando Perin sembrava quasi sul punto di salutare nuovamente i bianconeri per tornare al Genoa. Stesso club ligure che ha proposto uno scambio con Nicola Leali, attuale numero uno dei rossoblù, con il placet di Sarri per la conclusione dell'affare. Ma la trattativa si è incagliata.

Cos'è cambiato. E la posizione di Mandas

Stando al quotidiano romano, Sarri vorrebbe trattenere Mandas qualora non riuscisse a trovare un profilo affidabile che ne prenda il posto a gennaio. Dal canto suo l'estremo difensore greco aspettava con ansia le sirene inglesi, dalla Premier League, e sarebbe stato anche ben disposto al trasferimento al Genoa. La posizione del giocatore ad ogni modo non cambia: il portiere classe 2001 vuole partire, perciò cercherà in tutti i modi di convincere la Lazio a liberarlo dal vincolo. Mentre vige il contratto con validità fino all'estate del 2029.