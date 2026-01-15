Lazio, Lotito ci ha provato per Rayan: no del Vasco da Gama, parte solo per 50 milioni

La Lazio ha un sogno nel cassetto e risponde al nome di Rayan. La punta centrale di 19 anni, brasiliana e dal futuro luminoso, ha acceso le spie di allerta della dirigenza biancoceleste e del presidente Lotito come affare a centrocampo in prospettiva. Purtroppo però, il Vasco da Gama, che ne detiene il cartellino, non scende sotto i 50 milioni di valutazione e questo è un grande scoglio per il club italiano, come spiegato dal Corriere dello Sport.

Il patron della Lazio ha tentato comunque l'affondo per la metà, più l'inserimento del 50% sulla futura rivendita del giocatore. Ma la risposta dei brasiliani è rimasta negativa. Segnalato da Amarildo, ex attaccante biancoceleste, Rayan può giocare in tutti i ruoli offensivi del 4-3-3: un vero jolly che Maurizio Sarri potrebbe adoperare e modellare a suo piacimento. Tenendo conto del desiderio del ragazzo di compiere il grande salto in Europa all'età di 20 anni. Un tentativo a vuoto per i biancocelesti, ma non ne escludono altri.

Admar Lopes, direttore sportivo del Vasco da Gama, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti in proposito nelle ultime ore: "Abbiamo rinnovato il contratto del giocatore meno di un mese fa. È un calciatore molto importante per la dinamica della squadra, molto importante tecnicamente e anche per quello che rappresenta oggi per il club e la tifoseria. Nessuno ha raggiunto le cifre che abbiamo stabilito. Quando arriveranno, e se l’atleta mostrerà la volontà di abbracciare un progetto che sia molto positivo per il Vasco e per lui stesso, ne discuteremo. Poiché questo non è ancora accaduto, contiamo su Rayan non solo fino alla finestra di mercato di metà anno, ma fino a dicembre 2028 quando scadrà il suo contratto".