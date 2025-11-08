Lazio, Cancellieri punta? Sarri apre alla possibilità: "Ma solo in partite di ripartenza"

Alla vigilia della sfida a San Siro tra Inter e Lazio, gara che chiuderà domani sera l'undicesima giornata di campionato, ha parlato Maurizio Sarri in conferenza stampa e ha voluto frenare un punto anche su alcuni singoli a partire dalle condizioni di Romagnoli: "Romagnoli oggi si è allenato abbastanza bene, però domani mattina vediamo come si sveglia e decidiamo con il dottore".

Cancellieri potrà essere una soluzione da centravanti?

"Vediamo, le caratteristiche di Cancellieri si sono delineate molto negli ultimi 2-3 anni. Può fare l'attaccante centrale in una partita in ripartenza, a campo chiuso la vedo più difficile".

Come ha visto Dia in questa settimana? Noslin avrà una possibilità per più di dieci minuti?

"Dia ho visto che è molto criticato, non posso saltare addosso criticando un giocatore che mi fa due partite senza far mancare nulla alla squadra. Questo è un pregio, poi è chiaro che dal centravanti ci si aspetta 2-3 conclusioni a partita, ma sotto altri punti di vista non ci fa mancare niente. È un qualcosa da apprezzare, poi si spera che cresca perché ha le qualità per fare molto meglio anche in fase offensiva. Su Noslin vediamo, è un giocatore non strutturato perché è difficile capire quale potrebbe essere per lui la soluzione ideale. Ha tante caratteristiche da esterno, alcune da seconda punta, non è facile da inquadrare, ma se continuano a mancarci 7-8 giocatori a partita arriverà anche il momento di Noslin".

Qual è il percorso di crescita di Provstgaard?

"Ha qualità importanti e un'applicazione feroce, il potenziale che ha lo ha tirato fuori solamente in parte. Con quella testa e quel carattere tirerà fuori tutto il potenziale, diventerà un giocatore importante in Serie A".

