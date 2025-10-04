Lazio, Cancellieri: "Pareggio che ci sta stretto, non sono del tutto soddisfatto"
Matteo Cancellieri, esterno della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita di Lazio-Torino.
Non ti vedo contento nonostante la doppietta, come mai?
"E' un pareggio che ci prendiamo ma ci sta stretto. Nonostante la doppietta non sono del tutto soddisfatto perchè potevamo vincere".
Così come Cataldi anche te ti sei dovuto allontanare dalla Lazio per poi tornare, immaginavi così?
"Ho lavorato tanto per farlo. Tutta la squadra lavora bene, ci toglieremo tante soddisfazioni nel corso del campionato".
In cosa ti senti maggiormente cresciuto, ora che sei anche padre?
"Lo sport ti fa maturare prima, mi sento più cresciuto in ciò che chiede il mister".
