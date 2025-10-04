Atalanta, Percassi: "Siamo in emergenza con il Como". E su Gasperini: "Cambio epocale"

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha parlato nel pre partita del match casalingo contro il Como ai microfoni di Sky Sport: "Quanto può compensare la Champions? A livello di motivazione e carattere l'Atalanta non è mai mancata. Siamo in emergenza, mancano tanti giocatori ma la sosta ci permetterà di recuperarne alcuni. Oggi partita complicata contro un'ottima squadra".

Come procede l'ambientamento di Juric?

"Siamo molto contenti".

All'inizio della stagione qual era il vostro obiettivo?

"L'Atalanta ogni anno deve saper ripartire, a maggior ragione dopo un cambio epocale per la nostra storia dopo aver avuto un grande allenatore per tanti anni. Gasperini è cresciuto poi grazie anche all'Atalanta. Un cambio così comportava e comporta delle novità, ma l'Atalanta ha sempre lavorato per cercare di fare il massimo. Poi vediamo nel corso della stagione cosa succede. Ma l'Atalanta in ogni anno è stata in grado di ripartire. Ripartire dai nuovi, giocatori e mister, ma anche uno staff completamente nuovo".