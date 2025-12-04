Lazio da record (come la Juve): sempre ai quarti di finale in Coppa Italia negli ultimi 15 anni
Quarti di finale raggiunti. La Lazio trionfa all’Olimpico e, a cinque giorni dalla sfida di San Siro, piega il Milan di Allegri grazie a un colpo di testa del capitano Mattia Zaccagni. Ora il gruppo di Sarri attende il Bologna nel prossimo turno, ma intanto può festeggiare un successo di grande peso.
Secondo i dati Opta, la Lazio ha infatti superato gli ottavi di finale in tutte le ultime 15 edizioni della Coppa Italia (dal 2011/12): nello stesso periodo, soltanto la Juventus è riuscita a eguagliare questa continuità.
Maignan, Vlahovic e Dybala: tre casi diversi per tre rinnovi che sono destinati a far discutere. Quali sono le strategie di Milan, Juventus e Roma? L'annosa questione dei contratti non passa mai di moda
