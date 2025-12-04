Reggiana, Bonetti: "Giorno speciale, voglio ripagare la fiducia". E sul paragone con Bastoni...

“Per me è un giorno speciale, ringrazio la società e la dirigenza per aver creduto in me. L’avevo già detto quando firmai il mio primo contratto, che fosse per un anno o per tre, per me il valore non cambiava”. Il difensore Simone Bonetti parla così ai canali ufficiali del club del rinnovo di contratto con la Reggiana firmato oggi: “Domani andrò in campo con la stessa motivazione di sempre e con ancora più voglia di migliorarmi perché voglio ripagare la fiducia ricevuta. - prosegue il centrale guardando alla sfida col Mantova – Sappiamo che per i tifosi è un derby, anche se non potranno essere con noi. L’approccio alla sfida non cambia, la prepareremo con la stessa attenzione di sempre e cercheremo di farci trovare pronti. Vogliamo dimostrare il nostro valore perché contro il Frosinone avremmo meritato qualcosa di più”.

Bonetti poi si sofferma sulle prossime quattro (Mantova, Padova, Pescara e Sampdoria) sfide che rappresentano altrettanti scontri diretti: “Sto iniziando a capire che la Serie B è un campionato davvero strano, due o tre settimane fa la classifica era diversa e lo sarà ancora fra altre due o tre settimane. - prosegue il difensore come riporta Tuttoreggiana.com - L’importante è preparare bene ogni partita, perché cambiano giocatori e idee degli avversari, ma la competitività è altissima per tutti”.

Infine spazio ai paragoni con un centrale della Nazionale e dell’Inter come Alessandro Bastoni: “Mi dicono che gli somiglio, ma penso di non essere al suo livello. È vero che come caratteristiche e fisicità posso assomigliargli e magari anche prendere spunti perché mi servono per crescere, però come dice il direttore ognuno si deve costruire da sé. - conclude Bonetti – Sono fortunato a essere circondato da persone che mi danno consiglio ogni giorno e di avere un mister che ha avuto coraggio a mettermi in campo anche se arrivavo dalla Serie D”.