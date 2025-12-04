Juve Stabia, Abate: "La fortuna non ci aiuta, 14 tiri e non abbiamo fatto gol"

Queste le parole del tecnico della Juve Stabia Ignazio Abate tratte integralmente dal sito Mn24.it: "“Ci brucia, sono stati novanta minuti in cui abbiamo tirato in porta 14 volte, con cinque grandi occasioni contro una sola del Bari. Eppure dobbiamo accontentarci di un risultato che i ragazzi non meritano. Dispiace soprattutto per loro, le abbiamo provate davvero tutte, con tanti cross nel primo tempo, e le occasioni sotto rete. Nella ripresa, invece, loro si sono rintanati nella propria metà campo, ed era difficile stanarli, anche se le abbiamo provate davvero tutte. Anzi, ad un certo punto ho anche sbilanciato un po’ troppo la squadra, ma era forse l’unico modo per cercare la giocata, il guizzo che potesse sbloccarla”.

Lunedi si torna in campo, a Frosinone, una gara difficilissima contro un avversario che naviga in ottime acque in classifica. “Dobbiamo continuare il nostro percorso – prosegue il tecnico stabiese -, anche se siamo in un momento in cui la fortuna non ci sostiene. Stiamo stringendo i denti, in avanti non abbiamo cambi di ruolo, aspettando il ritorno di Burnete. Anche Gabrielloni non sta mollando di un centimetro, nonostante un problema a un piede, Pierobon sta tornato appieno dopo un periodo in cui era alle prese con un fastidio. Lasciamo passare la notte, poi penseremo al Frosinone, una gara difficile, contro un avversario che sta disputando un campionato importante, ma ho detto ai ragazzi che dobbiamo proseguire su questa strada, senza fermarci, prima o poi ci girerà anche l’azione fortunata per sbloccarla a nostro favore”.