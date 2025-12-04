Visita a sorpresa in casa Lecco: L'ex Milan Cristian Zapata assiste all'allenamento

Visita a sorpresa quest’oggi in casa Lecco. Al campo d’allenamento della formazione lombarda infatti si è presentato il difensore Cristian Zapata, classe ‘86 che ha da poco terminato l’esperienza in patria con l’Atletico Bucaramanga e vanta un passato importante in Italia con oltre 300 presenze in Serie A vestendo le maglie di Udinese, Milan - con cui ha vinto una Supercoppa Italiana nel 2016 - e Genoa.

L’ex nazionale colombiano, 58 presenze e due Mondiali disputati, ha seguito da bordo campo tutta la seduta della squadra di Federico Valente e al termine si è intrattenuto con il mister per un dialogo informale scambiandosi impressioni sul lavoro svolto come si legge sui canali social del club bluceleste.

Nessun retroscena di mercato in vista di gennaio però. Come spiega Leccochannel.it infatti il giocatore è arrivato a Lecco per via della presenza di Virna Bonfanti, attuale club manager dei lombardi. I due si sono conosciuti durante la comune esperienza al Milan dove è nata un’amicizia che ha portato Zapata a Lecco nella giornata odierna per fare una gradita visita a Valente e ai suoi ragazzi. cristian z