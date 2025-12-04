Fabiani sul rigore non dato: "A caldo abbiamo preferito non commentare, l'errore è umano"

Il ds della Lazio Angelo Fabiani ha parlato ai microfoni di Mediaset, in vista del match contro il Milan valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Stasera basta che parli il campo o c'è ancora qualcosa da chiarire?

"Sabato abbiamo preferito non commentare, a caldo possono uscire frasi non controllate. A freddo dobbiamo dare spazio al campo".

Siete fiduciosi per il responso sul mercato di gennaio?

"Io sono sempre stato fiducioso, manca ancora qualche settimana e ci porremo il problema a mercato aperto. Sappiamo quello che dobbiamo fare, abbiamo fatto una riunione con presidente e mister e lavoriamo sotto traccia".

Vede differenze tra questa designazione e quella di sabato?

"Accettiamo chi viene ad arbitrare. Abbiamo accettato l'arbitro di Milano, ha arbitrato anche bene e l'errore è umano. Questa sera abbiamo Guida, che ha un'esperienza importante. Noi dobbiamo fare i dirigenti e a volte spengere queste inutili polemiche, tanto al triplice fischio rimane quello che hai fatto in campo".

Come è stato fin qui lavorare con Sarri?

"C'è un grandissimo rapporto, di affetto e di stima reciproca. Per noi è importante avere lui sulla panchina, ci fa stare tranquilli. I risultati e i miglioramenti si stanno vedendo, è iniziato un programma con lui di 3 anni e vogliamo crescere insieme a lui. E' la nostra Guida".