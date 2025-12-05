Sella approva il gesto di Dzeko: "Alla Fiorentina servono giocatori che ci mettono la faccia"

L'ex attaccante della Fiorentina, Ezio Sella, a lungo nello staff della Roma a cavallo fra il 1993 ed il 2005, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" ed ha parlato anche del gesto di Edin Dzeko, che ha parlato ai tifosi viola con un megafono dopo la sfida contro l'Atalanta.

Queste le sue parole sul centravanti bosniaco: "Se merita di giocare contro il Sassuolo? E' un giocatore che ci ha messo la faccia, ha personalità e alla Fiorentina servono calciatori del genere. Il fatto che abbia ricomposto questa rottura è importante perché la Fiorentina ha bisogno dei suoi tifosi. Aver risanato questa situazione è un stimolo in più per tutti per dare ancora di più del 100%".

Nella prossima sfida la Fiorentina affronterà il Sassuolo, dove gioca fra gli altri un giocatore come Matic: "Se Matic servirebbe a Vanoli? E' un giocatore con grandi qualità dal punto di vista tecnico e tattico, anche se senza grande dinamicità. Anche se inserito in un gruppo come il Sassuolo con tanti giocatori giovani, che danno ritmo, hanno corsa, lui può ancora di più far valere le sue qualità".

Infine sulla paura che può influenzare il gruppo viola ed in particolare i giovani: "Per lottare per certi obiettivi devi anche esser abituato e certi giocatori non lo sono. Ogni partita è una battaglia. Ti devi calare subito in questa realtà. Non è facile ma è la cosa più importante. Io creo che più la paura e il nervosismo, i giocatori devono lasciare da parte certi concetti e atteggiamenti e capire che ogni partita dovrà essere giocata con grande determinazione e sacrificio", spiega.