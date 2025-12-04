Foggia, possibile svolta societaria all'orizzonte: prime interlocuzioni con un gruppo del nord

Qualcosa sembra muoversi a livello societario in casa Foggia. Secondo quanto riferito da Telesveva infatti ci sarebbe un gruppo pronto a subentrare a Nicola Canonico che avrebbe anche avviato una prima interlocuzione con l’attuale proprietario. Si tratta di un gruppo esterno al tessuto imprenditoriale locale che avrebbe avuto un primo contatto con un avvocato della provincia di Foggia scelto come rappresentante in questo primo momento per discutere con Canonico.

Il nome di questo gruppo e dell’avvocato restano coperti da massimo riservo anche perché la trattativa sarebbe in una fase preliminare con sviluppi attesi nelle prossime settimane. Si tratterebbe comunque di una cordata di imprenditori del nord Italia che starebbe valutando un ingresso nella gestione del club rossonero.