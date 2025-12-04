Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Brambati: "Napoli favorito sulla Juve nonostante le assenze. E sul Como dico..."

A intervenire in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Napoli, si è fermato anche Lobotka:
"E' un vero peccato. Ci saranno assenza sia nel Napoli che nella Juve, e sono assenze pesanti. La partita perde anche dello spettacolo per questo motivo. Chi ci rimette di più non lo so, da una parte ci sono assenze gravi, nel Napoli, che viene da uno Scudetto e un anno di Conte, una squadra quindi più rodata a vincere. Dall'altra parte si è cambiato allenatore, si è fatto un mercato molto discutibile. Vlahovic, Bremer e Gatti sono il simbolo di quei giocatori che insieme a Yildiz e Thuram possono fare una Juve di alto livello. A entrambe quindi mancano dei pezzi importanti".

Chi vede favorita?
"Ad oggi, anche al netto dell'assenza di Lobotka, il Napoli. Ha un allenatore che sa come cercare di spostare la forza dalla sua parte. La Juventus devo capire quanta mano c'è già di Spalletti. E ancora non l'ho capito. Non so a che punto sono David e Openda. Fino all'altro giorno erano due pesci fuor d'acqua".

Che accoglienza si aspetta al Maradona per Spalletti?
"Io spero che lo accolgano come quello che ha riportato lo scudetto al Napoli dopo 30 anni, senza Maradona, perché i primi titoli arrivarono con l'argentino. Spalletti si porterà sempre nel cuore quel titolo, i tifosi sanno come e perché è andato via e non possono dimenticare quel titolo e Spalletti. Non è uno scudetto che vinci in una big, è uno che vinci in una squadra che non è abituata a vincerli tutti gli anni o comunque spesso".

Inter-Como, sensazioni?
"E' una partita da vedere, sono quasi più curioso di vedere il Como, per capire meglio. Cassetti ha sorriso quando gli ho detto se puntano allo Scudetto, ma mi ha detto 'Se mi dai una punta da 20 gol...', quindi non ci credono ma chissà cosa può fare, anche contro una squadra forte come l'Inter".

