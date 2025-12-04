Live TMW Lazio, Mandas: "Sempre pronto ad aiutare la squadra. Sono contento"

La Lazio stende il Milan e strappa il biglietto per i quarti di finale di Coppa Italia: decisivo il gol di Zaccagni al minuto 80. Nel post partita, Mandas si è presentato nella sala conferenze dello Stadio Olimpico per commentare il match con la stampa. Diretta testuale di TMW.

23.53 - Inizia la conferenza stampa.

Come hai vissuto questo periodo? Che momento è per te?

"Sono pronto per aiutare la squadra quando c'è bisogno. Oggi è stata una bella partita: importantissimo aver giocato, sono contento".

Avete fatto gruppo?

"Il gruppo è unito, ci aiutiamo: questa è il nostro modo di lavorare. Questa è la nostra forza, siamo un bel gruppo: è importante, andiamo avanti così".

Cosa è cambiato dalla partita di sabato?

"Siamo stati più compatti, anche nelle uscite. Abbiamo visto in video gli errori, ma anche a Milano avevamo fatto una buona gara".

Valuti un prestito per giocare?

"Non ho parlato col club. Io sono concentrato sul lavoro e aspetto il mio momento: solo cosi posso migliorare, ma non ho parlato con nessuno. Non voglio creare problemi in questo bel clima che c'è. Voglio aiutare la squadra".

23.57 - Termina la conferenza stampa.