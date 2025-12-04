Bari, Vicari: "La paura fa parte della vita, ma vuol dire che ti teniamo. Oggi data una risposta"

"Sapevamo che oggi era importante dare un segnale, è stata una partita difficile contro un avversario che ti mette in difficoltà. Ma c'è stata una risposta e siamo contenti di questo". Il difensore del Bari Francesco Vicari parla così dopo lo 0-0 maturato in casa della Juve Stabia nel recupero della decima giornata: "Stiamo lavorando da blocco squadra, dobbiamo essere compatti e uniti, c'è stato grande sacrificio, che è la base. Sappiamo che adesso ci sarà una partita molto molto importante, dobbiamo essere concentrati come oggi".

Il capitano biancorosso parla poi della paura che può farsi sentire visto il momento delicato: "Fa parte della vita, a volte vuol dire anche tenerci, ma non deve essere eccessiva. Siamo a disposizione della società, sappiamo l'importanza della piazza e daremo il massimo. - prosegue Vicari come riporta Tuttobari.com - Vivarini? Ci vuole tempo per assimilare i nuovi concetti, ma tutti noi siamo molto disponibili e siamo sulla strada giusta. Il mister ci ha trasmesso concetti chiari, sappiamo cosa fare nelle due fasi e ora dobbiamo solo pensare al campo. Inoltre cerca di darci tranquillità mentale visto che siamo in difficoltà. Non dobbiamo nasconderci da essa, ma affrontarla".

Infine il centrale rassicura sul problema fisico che lo ha costretto al cambio: "Sto bene, ho avuto un problemino alla schiena che mi porto dietro da un po', però sto bene".