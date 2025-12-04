Maignan all'Inter a parametro zero? Ambrosini: "Secondo me non lo farebbe"

Passano i mesi e Mike Maignan risulta essere spesso e volentieri decisivo per le sorti del Milan di Massimiliano Allegri. Il rinnovo del contratto a scadenza nel giugno del 2026 però ancora non arriva, nonostante anche i compagni di squadra stiano spingendo per convincerlo a restare in rossonero.

E se per davvero Maignan andasse via a parametro zero dal Milan, che ne sarebbe di lui? Una voce che è circolata nelle scorse settimane ha preoccupato la tifoseria più delle altre: quella di un possibile tentativo da parte dell'Inter, per uno sgarbo che ricorderebbe quello fatto con Hakan Calhanoglu. Posto che i rumor più concreti sembrano arrivare soprattutto dall'estero, dove tanti top club sarebbero pronti a cogliere l'occasione di prenderlo a zero.

Ospite di Cronache di Spogliatoio, l'ex centrocampista del Diavolo, Massimo Ambrosini, si è detto scettico riguardo a questo possibile, clamoroso scenario. Queste le parole di Ambrosini: "Paragoni con i giocatori a fine ciclo al Milan? Secondo me il discorso non è paragonabile a quello che facemmo noi quando eravamo calciatori con Maldini, anche perché non è una questione legata a smette o continuo. Lì è vado a giocare da un'altra parte, oppure... ma secondo me lui non andrebbe all'Inter".