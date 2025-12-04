"Il vero Ferguson non è questo". Bologna, Italiano riflette: "L'infortunio lo condiziona"

Nel corso della conferenza stampa (leggi qui la conferenza integrale) tenuta dopo la sfida vinta contro il Parma, il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato anche del rendimento di Lewis Ferguson.

Quanto manca per vedere il vero Ferguson?

"Se Ferguson non si esprime al 100% è perché c'è qualcosa sotto. I problemi alle ginocchia ti condizionano, io ne so qualcosa. ti impediscono di essere dinamico, ti tolgono forza. Oggi Lewis è riuscito a concludere la partita, ma il Ferguson che conosciamo tutti non è quello di questa sera. Ogni tanto dobbiamo gestirlo perché il ginocchio gli si gonfia, ma l'importante è averlo poi piano piano crescerà di condizione".

Dopo gli elogi di ieri a Dallinga, come giudica l'ingresso di Castro con tanto di gol vittoria? È stata una risposta per lei?

"Per me alcune rotazioni e scelte vengono fatte in base alla partita e alle condizioni dei giocatori. Oggi abbiamo forzato Lucumì nonostante un problema al tendine, spero di averlo a Roma anche se in questi giorni dovrà riposare piuttosto che allenarsi. Cambiaghi e Orsolini erano indisponibili. Santi è il solito combattente e oggi quando è stato chiamato in causa ha fatto un gran gol: è quello lo spirito che si deve avere anche quando non si parte dall'inizio".