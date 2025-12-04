Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fantacalcio, infortunati & squalificati 14^ giornata

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:10Fantacalcio
Luca Di Leonardo

ATALANTA
In dubbio:
Scalvini (risentimento muscolare adduttore dx)
Out:
Sulemana (risentimento muscolare adduttore dx - IN DUBBIO 15^)
Bakker ( rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio dx con sutura meniscale esterna- FEBBRAIO 2026)
Diffidati:
Squalificati: ---

BOLOGNA
In dubbio:
-----
Out:
Vitik (lesione di primo grado all’adduttore lungo dx- IN DUBBIO 16^)
Skorupski (lesione di medio/alto grado dei flessori della coscia destra- IN DUBBIO 16^ GIORNATA)
Freuler (frattura scomposta della clavicola dx- IN DUBBIO 16^)
Diffidati: ---
Squalificati: ---

CAGLIARI
In dubbio:
--------
Out:
Mina (infiammazione al ginocchio- IN DUBBIO 15^)
Mazzitelli (elongazione al polpaccio- IN DUBBIO 15^)
Zé Pedro (intervento di meniscectomia artroscopica selettiva al menisco esterno del ginocchio sx- IN DUBBIO 18^)
Belotti (lesione legamento crociato anteriore ginocchio sx - RIENTRO MAGGIO 2026)
Diffidati: Prati
Squalificati: ---

COMO
In dubbio:
Sergi Roberto (lesione al muscolo retto femorale della coscia sx)
Diao (lesione muscolare di basso grado al bicipite femorale sx)
Out:​​
Goldaniga (intervento chirurgico di calcaneo plastica sx- RECUPERO FEBBRAIO)
Dossena (lesione del crociato anteriore - RECUPERO GENNAIO)
Diffidati: Perrone
Squalificati:

CREMONESE
In dubbio:
Faye (trauma distorsivo alla caviglia)
Out:
Collocolo (lesione di alto grado coscia sx- IN DUBBIO 17^)
Diffidati: Payero
Squalificati: ---

FIORENTINA
In dubbio:
Gosens (lesione di primo grado al retto femorale della coscia sx)
Out:
Lamptey (lacerazione del legamento crociato anteriore ginocchio sx- RECUPERO FINE GENNAIO)
Diffidati: Ranieri
Squalificati: Pongracic

GENOA
In dubbio:
Sabelli (attacco influenzale)
Malinovskyi (attacco influenzale)
Out:
Cornet (risentimento al flessore- IN DUBBIO 15^)
Diffidati: Ostigard
Squalificati: ----

HELLAS VERONA
In dubbio:
Kastanos (contusione muscolare)
Out:
Akpa-Akpro (problema alla caviglia - IN DUBBIO 14^)
Serdar (trauma distorsivo al ginocchio - IN DUBBIO 14^)
Suslov (rottura legamento crociato anteriore gamba sx - RECUPERO MARZO 2026)
Diffidati: Belghali, Akpa-Akpro
Squalificati: Gagliardini

INTER
In dubbio:
Bonny (sindrome influenzale)
Out:
Dumfries (fastidio caviglia sx - IN DUBBIO 16^)
Darmian (problemi soleo gamba dx- IN DUBBIO 16^)
Palacios (problema muscolare-IN DUBBIO 16^)
Di Gennaro (frattura allo scafoide del polso dx - RECUPERO NON DEFINITO)
Diffidati: ---
Squalificati: ---

JUVENTUS
In dubbio:
Perin (problema muscolare)
Out:
Bremer (operato per una lesione menisco mediale - IN DUBBIO 15^)
Pinsoglio (lesione medio grado gemello mediale gamba sx- IN DUBBIO 15^)
Rugani (lesione di basso grado al muscolo soleo della gamba dx- IN DUBBIO 17^)
Gatti (lesione al menisco mediale del ginocchio dx- IN DUBBIO 19^)
Vlahovic (lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sx- IN DUBBIO 26^)
Milik (problemi fisici - RECUPERO INDEFINITO)
Diffidati: Koopmeiners
Squalificati: ---

LAZIO
In dubbio:
---
Out:
Cancellieri (stiramento al bicipite femorale con interessamento tendine- IN DUBBIO 15^)
Cataldi (lesione 1* grado muscolare al polpaccio - IN DUBBIO 15^)
Gigot (intervento chirurgico alla caviglia - RECUPERO INDEFINITO)
Rovella (pubalgia, terapia conservativa - RECUPERO INDEFINITO)
Diffidati: Guendouzi
Squalificati: ---

LECCE
In dubbio:
Perez (lesione primo grado coscia sx)
Out:
Pierret ( lesione muscolare di basso grado del muscolo otturatore della coscia sinistra - IN DUBBIO 15^)
Jean (rottura del crociato anteriore ginocchio sx - IN DUBBIO 17^)
Marchwinski (rottura del crociato anteriore e del menisco laterale - RECUPERO INDEFINITO)
Diffidati: Gaspar
Squalificati: ---

MILAN
In dubbio:
-------
Out:
Fofana (problema muscolare - IN DUBBIO 15^)
Gimenez (problema alla caviglia- IN DUBBIO 15^)
Athekame (problema al soleo - IN DUBBIO 16^)
Diffidati: ---
Squalificati: ---

NAPOLI
In dubbio:
Gutierrez (distorsione alla caviglia dx)
Out:
Lukaku (lesione di alto grado del retto femorale della coscia sx - IN DUBBIO 16^)
Meret (frattura al secondo metatarso del piede dx - IN DUBBIO 17^)
Gilmour (pubalgia a rischio operazione- RECUPERO GENNAIO -FEBBRAIO)
Anguissa (lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sx- IN DUBBIO 22^)
De Bruyne (lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia dx- IN DUBBIO 24^)
Diffidati: ---
Squalificati: ---

PARMA
In dubbio:
---
Out:
Ndiaye (pubalgia - IN DUBBIO 15^)
Circati (lesione capsulo-legamentosa alla caviglia dx- IN DUBBIO 18^)
Suzuki (frattura scomposta del terzo dito della mano sx e dello scafoide- IN DUBBIO 26^)
Frigan (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sx - IN DUBBIO MARZO)
Diffidati: ---
Squalificati: Troilo

PISA
In dubbio:
---
Out:
Akinsanmiro (lussazione acromion-claveare alla spalla dx- IN DUBBIO 15^)
Esteves (lesione di alto grado all’adduttore sx - IN DUBBIO 15^)
Lusuardi (lesione di alto grado al collaterale mediale- IN DUBBIO 16^)
Cuadrado (distrazione di basso grado bicipitre femorale sx - IN DUBBIO 16^)
Stengs (intervento chirurgico per problema muscolare adduttore - RIENTRO GENNAIO)
Diffidati: ---
Squalificati: ---

ROMA
In dubbio:
Dybala (attacco influenzale)
Out:
Dovbyk (lesione del tendine del retto femorale sx- IN DUBBIO 18^)
Angelino (bronchite asmatica- RECUPERO INDEFINITO)
Diffidati: ---
Squalificati: ---

SASSUOLO
In dubbio:
---
Out:
Boloca (risentimento al ginocchio sx - IN DUBBIO 15^)
Paz (lesione di medio grado del muscolo soleo della gamba dx - IN DUBBIO 15^)
Turati (trauma al braccio sx - IN DUBBIO 15^)
Skjellerup ( lesione di medio grado del retto femorale della gamba sx- IN DUBBIO 15^)
Romagna (lesione medio grado soleo gamba sx- IN DUBBIO 15^)
Berardi (Lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba dx- IN DUBBIO 22^)
Pieragnolo (lesione del legamento crociato anteriore della gamba dx- RIENTRO MAGGIO 2026)
Diffidati: Doig
Squalificati: ---

TORINO
In dubbio:
Simeone (lesione distrattiva miofasciale al muscolo retto femorale della coscia sx)
Ilic (trauma distorsivo al ginocchio sx)
Ismajli (affaticamento muscolare)
Biraghi (attacco influenzale)
Nije (attacco influenzale)
Out:
Schuurs (operazione al ginocchio - RECUPERO INDEFINITO)
Diffidati: Casadei
Squalificati: ---

UDINESE
In dubbio:
Kamara (fascite plantare al piede dx)
Atta (problema al flessore della coscia sx)
Out:
Kristensen (problemi fisici - IN DUBBIO 16^)
Diffidati:
Squalificati: ---

