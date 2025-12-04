Pianese, Coccia prima del Gubbio: "Vogliamo arrivare al giro di boa con più punti possibili”

Archiviato l'amaro pareggio con il Campobasso, la Pianese si prepara alla sfida di sabato contro il Gubbio, con l’obiettivo di proseguire nel proprio percorso di crescita e confermare quanto di buono mostrato nelle ultime uscite.

A fare il punto della situazione in casa bianconera, ai microfoni ufficiali del club, è stato l’esterno Lorenzo Coccia: "C’è ancora un po’ di rammarico per come è andata a Campobasso, perché la prestazione da parte della squadra c’è stata. Abbiamo avuto, io in primis, degli episodi per poter chiudere la partita, ma non li abbiamo sfruttati; quando lasci una partita così in bilico può succedere che un episodio ti giri contro, e invece di portare tre punti a casa ne porti uno, però sappiamo anche se che continuiamo a fornire queste prestazioni, i risultati arriveranno".

Ecco quindi che si guarda oltre, appunto alla sfida contro gli eugubini: “Il Gubbio è una squadra molto esperta, guidata da un allenatore di categoria altrettanto esperto. La concretezza è una delle loro caratteristiche, quindi dovremo fare molta attenzione. Come ogni partita di questo girone sarà sicuramente tosta. Noi stiamo lavorando per prepararla nel migliore dei modi, tutti i giorni sul campo stiamo facendo del nostro meglio per arrivare preparati all’appuntamento”.

Conclude: "Da inizio anno siamo cresciuti tanto come collettivo, abbiamo trovato una quadra e penso che i miglioramenti che abbiamo fatto siano sotto gli occhi di tutti. Sono molto soddisfatto di quello che è stato il nostro percorso, ora l’obiettivo è cercare di chiudere al meglio questo girone di andata e arrivare al giro di boa con più punti possibili”.