Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Arzignano, Bernardi: "Sappiamo cosa voglia dire affrontare le U23. Ma siam pronti"

Arzignano, Bernardi: "Sappiamo cosa voglia dire affrontare le U23. Ma siam pronti"
Claudia Marrone
Oggi alle 19:04Serie C
Claudia Marrone
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Nel corso della diretta pomeridiana di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto l'esterno sinistro dell'Arzignano Edoardo Bernardi, che ha fatto il punto della situazione in casa veneta dopo il successo con il Renate: "Veniamo da una vittoria importante, che magari, vedendo la classifica, si prospettava veramente dura da ottenere. Siamo andati a giocarci le nostre carte come facciamo ogni domenica e fortunatamente abbiamo portato punti a casa. Anche poi in ottica di questa settimana, importante e difficile, perché sappiamo tutti cosa vuol dire affrontare una squadra Under 23 con tutto il potenziale che hanno".

A differenza vostra, l'Inter U23 arriva da un risultato non positivo, tra l’altro maturato in una gara giocata ieri, il recupero contro la Dolomiti. Potrebbe essere un po’ a vostro favore la situazione, anche se le gare si archiviano facilmente?
"Il calcio è questo: un giorno può andarti bene, ma il giorno dopo devi azzerare tutto e partire da zero. Fa parte del nostro lavoro, quindi non credo che niente di questo aspetto ci avvantaggi".

Però come dicevi, i punti sono importanti perché, se si esclude il Vicenza, la classifica è fondamentalmente molto corta. E tutto è aperto.
"Sì. Come possono vedere tutti siamo quindici squadre, anzi forse diciotto, nel giro di una decina di punti: è tutto veramente aperto, soprattutto parlando del distacco minimo tra zona playoff e zona playout. Siamo dieci squadre nel giro di quattro punti. Quest’anno, a differenza anche degli altri gironi, c’è questo gap di pochissimi punti che separa tante squadre, quindi rende ancora più importante ogni singola partita e ogni singolo punto".

L'avvio di stagione non è stato semplicissimo, la società ha poi optato per una scossa con il cambio in panchina: a volte serve forse più per la testa che per gli effettivi risultati un gesto del genere?
"Sicuramente adesso i risultati stanno arrivando a casa, ma non era mancanza di bravura del mister precedente. Lo sappiamo come funziona: un semplice cambio può far scattare nella testa dei giocatori qualcosa che nessuno può immaginare. Ti porta a dare di più durante l’allenamento, ti porta a dimostrare quello che magari dopo un po’ di tempo dimostravi meno, ti porta a dare sempre tutto. Il cambio in panchina ci ha dato quella scintilla e ci ha fatto portare dalla nostra parte alcune situazioni, alcuni episodi che prima ci andavano a sfavore".

È stata forse più una questione di episodi quella legata a voi? Perché di prestazioni completamente sbagliate, così a memoria, non me ne ricordo.
"A parte la gara contro il Lecco, dove effettivamente abbiamo fatto un buco nell’acqua, tutte le altre le abbiamo giocate. Abbiamo perso tanti punti per strada per disattenzioni nostre, ma anche per episodi a volte sfavorevoli, non per prestazioni".

Episodi che a volte sono anche un po’ condizionati dall’FVS. Come state vivendo voi calciatori questa sperimentazione?
"Dobbiamo attenerci a quello che decidono, i piani alti. Il calcio si evolve e continua a evolversi, probabilmente metteranno sempre più cose nuove che, come accade in ogni aspetto della vita, migliorano alcuni aspetti ma magari tolgono qualcosa ad altri".

Tornando all’Inter Under 23, che gara ti aspetti?
"Sarà una partita difficile. Mi aspetto che loro vogliano dare delle risposte dopo le ultime partite che sono andate non come volevano, sappiamo a cosa andiamo incontro. Sono tanti ragazzi giovani e soprattutto una squadra lunga, quindi possono variare tanto, hanno tantissime qualità, e non si può negare: sono una squadra forte. Hanno fatto 26 punti che, per una squadra costruita da quest’anno, non sono per niente pochi. Noi proveremo a metterla su altri aspetti, ma anche loro hanno giocatori che hanno fatto categorie importanti, che sanno come funziona la categoria e sanno dare ai ragazzi più giovani le giuste dritte per fare il campionato che, tra l’altro, stanno facendo".

Articoli correlati
Arzignano Valchiampo, arriva Edoardo Bernardi a titolo definitivo dall'Hellas Verona... Arzignano Valchiampo, arriva Edoardo Bernardi a titolo definitivo dall'Hellas Verona
Arzignano Valchiampo, arriva in prestito dall'Hellas il difensore Edoardo Bernardi... Arzignano Valchiampo, arriva in prestito dall'Hellas il difensore Edoardo Bernardi
Trento, arriva il difensore Edoardo Bernardi in prestito dall'Hellas Verona Trento, arriva il difensore Edoardo Bernardi in prestito dall'Hellas Verona
Altre notizie Serie C
Arzignano, Bernardi: "Sappiamo cosa voglia dire affrontare le U23. Ma siam pronti"... TMW RadioArzignano, Bernardi: "Sappiamo cosa voglia dire affrontare le U23. Ma siam pronti"
Pianese, Coccia prima del Gubbio: "Vogliamo arrivare al giro di boa con più punti... Pianese, Coccia prima del Gubbio: "Vogliamo arrivare al giro di boa con più punti possibili”
Catania, Toscano prima del Crotone: "Nella nostra testa ogni avversario è uguale"... Catania, Toscano prima del Crotone: "Nella nostra testa ogni avversario è uguale"
Serie C, il giudice sportivo dopo i recuperi di ieri. Appiedato mister Bonatti (Dolomiti... Serie C, il giudice sportivo dopo i recuperi di ieri. Appiedato mister Bonatti (Dolomiti Bellunesi)
Pattarello via da Arezzo a gennaio? L'agente: "Squadre di Serie B interessate" Pattarello via da Arezzo a gennaio? L'agente: "Squadre di Serie B interessate"
Latina, Condò: "Nel mercato di gennaio non staremo inermi, ma c'è tempo per pensare"... Latina, Condò: "Nel mercato di gennaio non staremo inermi, ma c'è tempo per pensare"
Latina, il neo allenatore Volpe: "Per preparare la sfida al Casarano sto sveglio... Latina, il neo allenatore Volpe: "Per preparare la sfida al Casarano sto sveglio 18 ore"
Catania, missione romana. Obiettivo: consegnare la maglia a Fiorello Catania, missione romana. Obiettivo: consegnare la maglia a Fiorello
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
Le più lette
1 La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
2 Mateo Retegui, ceduto per 68,5 milioni all'Al Qadsiah. Perché considerato più serio
3 Noah Okafor, una cessione da maestro. 21 milioni per chi non giocava fra Milan e Napoli
4 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
5 Ora è ufficiale, la semifinale dei playoff mondiali tra Italia e Irlanda del Nord si giocherà a Bergamo
Ora in radio
Repliche 19:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio-Milan, le formazioni ufficiali: Jashari dal 1', Castellanos vince il ballottaggio in attacco
Immagine top news n.1 Messi: "Il Mondiale in USA è speciale, spero di esserci. Finalissima contro Yamal? No"
Immagine top news n.2 Gudmundsson si sfoga dopo la fine del processo: "Io lo considero un convincente 3-0"
Immagine top news n.3 Modric: "Dopo il Real qualsiasi club è un passo indietro. Ma il Milan gli è molto vicino..."
Immagine top news n.4 Piove sul bagnato in casa Napoli. Altro infortunio per Lobotka, salta la Juventus
Immagine top news n.5 L'ammissione fra le righe di Conte traccia la strada: il Napoli sta sfogliando la margherita per gennaio
Immagine top news n.6 La ricetta scelta da Gravina per rilanciare l'utilizzo in Serie A dei calciatori italiani
Immagine top news n.7 Palladino ha preso in mano l'Atalanta: 3 vittorie di fila senza subire gol, non succedeva da oltre un anno
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
Immagine news podcast n.2 Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero
Immagine news podcast n.3 L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus
Immagine news podcast n.4 Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Arzignano, Bernardi: "Sappiamo cosa voglia dire affrontare le U23. Ma siam pronti"
Immagine news Altre Notizie n.2 Dybala-Roma, il futuro sarà ancora insieme? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Napoli favorito sulla Juve nonostante le assenze. E sul Como dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio-Milan, le formazioni ufficiali: Jashari dal 1', Castellanos vince il ballottaggio in attacco
Immagine news Serie A n.2 Jorge Burruchaga: "Nel '90 l'Italia ci mancò di rispetto. Ci motivò a buttarli fuori"
Immagine news Serie A n.3 Via il VAR dal lato-panchine? Marelli: "L'idea di Sarri è già in Lega, ecco cosa manca"
Immagine news Serie A n.4 Sabatini: "Fiorentina, se vanno a parlare Dzeko e Vanoli che sono arrivati adesso..."
Immagine news Serie A n.5 Roma, Mancini ammette: "Sì, mi ispiro a Materazzi: ci metteva sempre la faccia"
Immagine news Serie A n.6 L'Inter si gode Pio Esposito, Rolando Bianchi: "Gol straordinario, è un attaccante vero"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, Salerno su Bonetti: "Per me questo è il rinnovo più importante che ho firmato"
Immagine news Serie B n.2 Non solo Verdi, lo Spezia guarda in casa Como anche per un altro giocatore: piace Cerri
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia-Bari, le formazioni ufficiali: rientra Cacciamani. C'è Meroni per Pucino
Immagine news Serie B n.4 La Reggiana annuncia il prolungamento di Bonetti. Nuova scadenza fissata al 2028
Immagine news Serie B n.5 Cesena, si guarda in Serie C per l'attacco: Stuckler e Agbonifo fra i giovani monitorati
Immagine news Serie B n.6 SudTirol, El Kaouakibi: "Rinnovo attestato di stima. Qui sono maturato sotto molti aspetti"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Arzignano, Bernardi: "Sappiamo cosa voglia dire affrontare le U23. Ma siam pronti"
Immagine news Serie C n.2 Pianese, Coccia prima del Gubbio: "Vogliamo arrivare al giro di boa con più punti possibili”
Immagine news Serie C n.3 Catania, Toscano prima del Crotone: "Nella nostra testa ogni avversario è uguale"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, il giudice sportivo dopo i recuperi di ieri. Appiedato mister Bonatti (Dolomiti Bellunesi)
Immagine news Serie C n.5 Pattarello via da Arezzo a gennaio? L'agente: "Squadre di Serie B interessate"
Immagine news Serie C n.6 Latina, Condò: "Nel mercato di gennaio non staremo inermi, ma c'è tempo per pensare"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Milan, clima bollente all'Olimpico: biancocelesti a caccia di vendetta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Parma, via alla difesa del titolo per i rossoblù
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Venezia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Spagna-Germania da record: oltre 55mila presenze allo stadio. Mai così tante per la nazionale
Immagine news Calcio femminile n.2 Clelland: "Sassuolo, la mia seconda casa. Col tempo ci toglieremo soddisfazioni"
Immagine news Calcio femminile n.3 Comitato Esecutivo UEFA: all’Italia l’organizzazione dell’Europeo Under 19 Femminile 2029
Immagine news Calcio femminile n.4 Women's EURO 2029 si disputerà in Germania. Ceferin: "Sarà un torneo indimenticabile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana Women, Erzen: "Mix di emozioni affrontare la Fiorentina. Daremo il meglio"
Immagine news Calcio femminile n.6 "The 100 best female footballers" del Guardian: Girelli 25ª e Cantore 44ª
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?