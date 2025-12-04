Scaramantico? Allegri scherza sulla cabala scudetto: "Solo una vittoria col Torino in 12 anni..."
"Lei è scaramantico? Anche il Napoli perse con la Lazio in Coppa Italia agli ottavi di finale l'anno scorso". Interessante la riflessione proposta a mister Massimiliano Allegri dagli studi Mediaset dopo la sconfitta contro i biancocelesti di Sarri.
Questa la risposta del tecnico rossonero: "No, le persone negative me le sento subito addosso. È ancora lunga... Sa, negli ultimi dodici anni quante volte il Milan ha vinto a Torino? Solo l'anno del covid. Affronteremo una partita molto difficile: cerchiamo di prepararci bene".
C'è comunque di più, perché dal 2023 i futuri campioni d’Italia sono sempre andati fuori agli ottavi: il Napoli due volte e l'Inter una.
