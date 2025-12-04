TMW Radio Dybala-Roma, il futuro sarà ancora insieme? Il parere degli opinionisti

"Roma, Dybala ancora a rischio, il rinnovo si allontana": così titola La Repubblica oggi sul futuro de la Joya. "Dybala quest’anno ha passato oltre il 60% del tempo fuori dal campo. Numeri che fotografano un utilizzo sempre più part-time, in una squadra che avrebbe invece bisogno della sua continuità". Ma allora cosa accadrà con l'argentino? Ecco cosa dicono gli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "La qualità c'è, sarei per un sì ma a certe condizioni. Deve rinnovare ma a cifre diverse dalle attuali. E' un lusso? E' vitale per la Roma adesso. E' un lusso se c'è qualcosa di livello superiore, ma ora non c'è".

Ciccio Marolda: "Per questo campionato mi auguro che resti, quando gioca qualcosa di talentuoso la fa sempre".

Paolo Paganini: "Le parti si erano incontrate e c'era stato un avvicinamento. Il problema sono i soldi, come sempre. la Roma vuole un rinnovo legato anche ai minuti giocati, con una serie di clausole. Vedremo se saranno accettate dal calciatore. Rispetto allo scorso anno c'è un'apertura diversa da parte della Roma e Gasperini. Ad oggi sono più le probabilità che rimanga".

Francesco Colonnese: "E' un ragazzo fortissimo ma si infortuna spesso. Farei un rinnovo che tuteli la Roma, mettendo dei paletti sulle presenze. La qualità è immensa, ma...".

Fabrizio Romondini: "La prima cosa che si deve guardare è la qualità e la sua importanza. Poi vengono dopo el altre cose. Uno come Dybala credo debba essere tenuto in una Roma che non ha nessuno come lui. Poi è normale che la valutazione deve essere fatta e la Roma debba tenerlo con l'ingaggio giusto, con la consapevolezza che non ce l'avrai a tempo pieno".

Chiara Zucchelli: "Credo che verrà fatto un discorso con Dybala non solo tecnico, perché il calcio è cambiato e non puoi valutarlo solo per quello che dà in campo ma anche per quello fuori dal campo. La Roma non ha più campioni anche a livello mediatico rispetto a prima, Dybala ti costa tanto ma ti fa anche guadagnare. Uno sponsor ti dà qualcosa di più se c'è lui. Lato Dybala è anni che è qui, la moglie ha il suo lavoro, ha creato una famiglia qui. Il Boca? Non credo che sia fatta come per Paredes. Credo sia in parola con loro, se la Roma dovesse cederlo e non dovesse andare in America, lui andrà al Boca. E credo che andrà a giugno".

Ivan Zazzaroni: "Il problema è lo stipendio, oltre ai tanti stop. Ha fatto molto bene il primo anno, poi qualche problemino c'è stato. Quando vedo giocarlo mi diverto. Paredes spinge tanto per portarlo al Boca, potrebbe essere adesso che vada via ma a me dispiacerebbe".