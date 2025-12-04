Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Dybala-Roma, il futuro sarà ancora insieme? Il parere degli opinionisti

Dybala-Roma, il futuro sarà ancora insieme? Il parere degli opinionisti
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:30Altre Notizie
TMWRadio Redazione

"Roma, Dybala ancora a rischio, il rinnovo si allontana": così titola La Repubblica oggi sul futuro de la Joya. "Dybala quest’anno ha passato oltre il 60% del tempo fuori dal campo. Numeri che fotografano un utilizzo sempre più part-time, in una squadra che avrebbe invece bisogno della sua continuità". Ma allora cosa accadrà con l'argentino? Ecco cosa dicono gli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "La qualità c'è, sarei per un sì ma a certe condizioni. Deve rinnovare ma a cifre diverse dalle attuali. E' un lusso? E' vitale per la Roma adesso. E' un lusso se c'è qualcosa di livello superiore, ma ora non c'è".

Ciccio Marolda: "Per questo campionato mi auguro che resti, quando gioca qualcosa di talentuoso la fa sempre".

Paolo Paganini: "Le parti si erano incontrate e c'era stato un avvicinamento. Il problema sono i soldi, come sempre. la Roma vuole un rinnovo legato anche ai minuti giocati, con una serie di clausole. Vedremo se saranno accettate dal calciatore. Rispetto allo scorso anno c'è un'apertura diversa da parte della Roma e Gasperini. Ad oggi sono più le probabilità che rimanga".

Francesco Colonnese: "E' un ragazzo fortissimo ma si infortuna spesso. Farei un rinnovo che tuteli la Roma, mettendo dei paletti sulle presenze. La qualità è immensa, ma...".

Fabrizio Romondini: "La prima cosa che si deve guardare è la qualità e la sua importanza. Poi vengono dopo el altre cose. Uno come Dybala credo debba essere tenuto in una Roma che non ha nessuno come lui. Poi è normale che la valutazione deve essere fatta e la Roma debba tenerlo con l'ingaggio giusto, con la consapevolezza che non ce l'avrai a tempo pieno".

Chiara Zucchelli: "Credo che verrà fatto un discorso con Dybala non solo tecnico, perché il calcio è cambiato e non puoi valutarlo solo per quello che dà in campo ma anche per quello fuori dal campo. La Roma non ha più campioni anche a livello mediatico rispetto a prima, Dybala ti costa tanto ma ti fa anche guadagnare. Uno sponsor ti dà qualcosa di più se c'è lui. Lato Dybala è anni che è qui, la moglie ha il suo lavoro, ha creato una famiglia qui. Il Boca? Non credo che sia fatta come per Paredes. Credo sia in parola con loro, se la Roma dovesse cederlo e non dovesse andare in America, lui andrà al Boca. E credo che andrà a giugno".

Ivan Zazzaroni: "Il problema è lo stipendio, oltre ai tanti stop. Ha fatto molto bene il primo anno, poi qualche problemino c'è stato. Quando vedo giocarlo mi diverto. Paredes spinge tanto per portarlo al Boca, potrebbe essere adesso che vada via ma a me dispiacerebbe". 

Articoli correlati
Cagliari, Yerry Mina ancora in dubbio per la gara con la Roma Cagliari, Yerry Mina ancora in dubbio per la gara con la Roma
Ivan Zazzaroni: "Juventus, è un ciclo chiave tra Napoli, Bologna e Roma" Ivan Zazzaroni: "Juventus, è un ciclo chiave tra Napoli, Bologna e Roma"
Samuel Dahl, una meteora alla Roma. Al Benfica è titolare fisso con José Mourinho... Samuel Dahl, una meteora alla Roma. Al Benfica è titolare fisso con José Mourinho
Altre notizie Altre Notizie
Dybala-Roma, il futuro sarà ancora insieme? Il parere degli opinionisti TMW RadioDybala-Roma, il futuro sarà ancora insieme? Il parere degli opinionisti
Basket in lutto: a 72 anni è morta Mabel Bocchi, una delle più grandi cestiste italiane... Basket in lutto: a 72 anni è morta Mabel Bocchi, una delle più grandi cestiste italiane di sempre
Brambati: "Napoli favorito sulla Juve nonostante le assenze. E sul Como dico..." TMW RadioBrambati: "Napoli favorito sulla Juve nonostante le assenze. E sul Como dico..."
Stringara: "Inter, fosse arrivato Fabregas in estate molti sarebbero dovuti cambiare"... TMW RadioStringara: "Inter, fosse arrivato Fabregas in estate molti sarebbero dovuti cambiare"
Santini: "Inter, test importante col Como. Anche perché con le big finora..." TMW RadioSantini: "Inter, test importante col Como. Anche perché con le big finora..."
Juventus, il presidente Ferrero: "Heysel un trauma per il club e per tutto il mondo... Juventus, il presidente Ferrero: "Heysel un trauma per il club e per tutto il mondo dello sport"
Chi vive d’amore, libro di Proietto (RaiSport): oggi la presentazione. Interviene... Chi vive d’amore, libro di Proietto (RaiSport): oggi la presentazione. Interviene Cappelletti
La Juventus perde i pezzi, necessario intervenire sul mercato La Juventus perde i pezzi, necessario intervenire sul mercato
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
Le più lette
1 La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
2 Mateo Retegui, ceduto per 68,5 milioni all'Al Qadsiah. Perché considerato più serio
3 Noah Okafor, una cessione da maestro. 21 milioni per chi non giocava fra Milan e Napoli
4 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
5 Ora è ufficiale, la semifinale dei playoff mondiali tra Italia e Irlanda del Nord si giocherà a Bergamo
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Motor Valley 18:05Motor Valley
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
TMW News 18:35TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Modric: "Dopo il Real qualsiasi club è un passo indietro. Ma il Milan gli è molto vicino..."
Immagine top news n.1 Piove sul bagnato in casa Napoli. Altro infortunio per Lobotka, salta la Juventus
Immagine top news n.2 L'ammissione fra le righe di Conte traccia la strada: il Napoli sta sfogliando la margherita per gennaio
Immagine top news n.3 La ricetta scelta da Gravina per rilanciare l'utilizzo in Serie A dei calciatori italiani
Immagine top news n.4 Palladino ha preso in mano l'Atalanta: 3 vittorie di fila senza subire gol, non succedeva da oltre un anno
Immagine top news n.5 Mainoo da Conte? Ha già stregato Rio Ferdinand. Che lo paragonò a Seedorf
Immagine top news n.6 Milan nel clima infuocato. Allegri, però, qualche pezzo grosso lo lascia fuori
Immagine top news n.7 Coppa Italia, Lazio-Milan: Castellanos dall'inizio, Pulisic recupera per la panchina
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero
Immagine news podcast n.2 L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus
Immagine news podcast n.3 Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori
Immagine news podcast n.4 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Dybala-Roma, il futuro sarà ancora insieme? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Brambati: "Napoli favorito sulla Juve nonostante le assenze. E sul Como dico..."
Immagine news Serie A n.3 Rampulla: "Juve, se vuoi dare una scossa la partita di Napoli è quella giusta"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Diego Coppola, solo 17 minuti in Premier. Meglio in Coppa, ma può salutare a gennaio?
Immagine news Serie A n.2 Juventus, le ultime dalla Continassa: Perin ha lavorato a parte dopo il forfait in Coppa Italia
Immagine news Serie A n.3 Dalle ultime voci di mercato su Lookman al punto su Bennacer: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.4 Napoli, l'ex tecnico di Vergara: "Lo rischieri con la Juventus, con Elmas ha perso spazio"
Immagine news Serie A n.5 Tijjani Reijnders, ceduto per la mancata Champions League. Già un pilastro del City
Immagine news Serie A n.6 Verona, Zanetti in bilico? Mandorlini fa notare: "Sono i giocatori a dover reagire"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, stagione praticamente finita per Sarr. In attesa del mercato viene promosso Guidi
Immagine news Serie B n.2 Continuano i divieti in Serie B: niente trasferta a Padova per i tifosi del Cesena
Immagine news Serie B n.3 La Carrarese ha messo nel mirino la Sampdoria: si scaldano i motori per il 'Ferraris'
Immagine news Serie B n.4 Olivieri: "È il momento giusto per affrontare il Bari. Ma servirà un grande Pescara"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Donadoni può ritrovare un suo vecchi pupillo: spunta l'idea Simone Verdi
Immagine news Serie B n.6 Sudtirol, rinnovo per Hamza El Kaouakibi: il difensore ha firmato fino al 2028
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pianese, Coccia prima del Gubbio: "Vogliamo arrivare al giro di boa con più punti possibili”
Immagine news Serie C n.2 Catania, Toscano prima del Crotone: "Nella nostra testa ogni avversario è uguale"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, il giudice sportivo dopo i recuperi di ieri. Appiedato mister Bonatti (Dolomiti Bellunesi)
Immagine news Serie C n.4 Pattarello via da Arezzo a gennaio? L'agente: "Squadre di Serie B interessate"
Immagine news Serie C n.5 Latina, Condò: "Nel mercato di gennaio non staremo inermi, ma c'è tempo per pensare"
Immagine news Serie C n.6 Latina, il neo allenatore Volpe: "Per preparare la sfida al Casarano sto sveglio 18 ore"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Milan, clima bollente all'Olimpico: biancocelesti a caccia di vendetta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Parma, via alla difesa del titolo per i rossoblù
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Venezia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Spagna-Germania da record: oltre 55mila presenze allo stadio. Mai così tante per la nazionale
Immagine news Calcio femminile n.2 Clelland: "Sassuolo, la mia seconda casa. Col tempo ci toglieremo soddisfazioni"
Immagine news Calcio femminile n.3 Comitato Esecutivo UEFA: all’Italia l’organizzazione dell’Europeo Under 19 Femminile 2029
Immagine news Calcio femminile n.4 Women's EURO 2029 si disputerà in Germania. Ceferin: "Sarà un torneo indimenticabile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana Women, Erzen: "Mix di emozioni affrontare la Fiorentina. Daremo il meglio"
Immagine news Calcio femminile n.6 "The 100 best female footballers" del Guardian: Girelli 25ª e Cantore 44ª
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?