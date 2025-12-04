Cerignola, Emmausso: "Gli obiettivi ce li creiamo noi. Sogno la A, vale sempre crederci"

L’attaccante Michele Emmausso, otto reti in 20 presenze stagionali, è uno dei grandi protagonisti del campionato dell’Audace Cerignola e intervistato da Tuttoc.com parla dell’ottimo momento della squadra reduce dalla vittoria sul Latina che vale l’ingresso in zona play off: “Sappiamo che sono tutte partite livellate e difficili. Abbiamo capito i piccoli errori commessi in quelle cinque gare, ci siamo rimboccati le maniche. Conosciamo il nostro valore, quello dei singoli, della squadra e di tutta la gente che ci supporta. In queste quattro partite abbiamo dimostrato di saperci stare anche noi. Quando si perde si possono dire tante cose, ma siamo stati bravi a prenderci le nostre responsabilità: le sconfitte sono arrivate anche meritatamente sotto certi aspetti. L’unica cosa da fare era restare uniti, passare tempo insieme anche nei giorni liberi. Lo abbiamo fatto e oggi ne raccogliamo i frutti con quattro vittorie di fila.”

I numeri dicono che è uno dei protagonisti della stagione. Quanto si sente leader di questa squadra?

“A livello personale sto crescendo tanto, ho 28 anni e cerco sempre di mettermi davanti a tutti, proteggendo i compagni, lo staff e tutto il resto. Sono felice per come sta andando, ma bisogna lavorare ancora di più per raggiungere gli obiettivi che ci prefissiamo.”

Ha ritrovato anche un po’ di serenità, considerando che l’anno scorso a Foggia non è stato semplice?

“Sì, non è stata un’annata facile per nessuno. Però Foggia mi ha fatto crescere tanto, è una piazza che porto nel cuore, così come Messina dove ho vissuto anni importanti. A Cerignola c’è un ambiente sereno e tranquillo. Quando si perde gli ambienti diventano difficili ovunque, ma siamo una squadra ambiziosa ed è giusto avere pressioni.”

In estate si è parlato di una squadra ridimensionata. I playoff sono un obiettivo alla vostra portata?

“Ridimensionata fino a un certo punto. La società è stata brava a prendere i giocatori giusti in ogni ruolo. Gli obiettivi ce li creiamo ogni giorno: la domenica conta la partita, preparata per tutta la settimana. È giusto scendere in campo con la voglia di vincere e puntare in alto, credo che questo sia un gruppo forte.”

In questa categoria è ormai un nome affermato. Quali sono i suoi obiettivi a lungo termine?

“Sono molto ambizioso. Voglio fare grandi cose nella mia carriera, lavoro ogni giorno per questo. Nella mia vita anche oggi cerco sempre di inseguire quello step che mi permetta di fare un salto importante tanto sul campo quanto a livello personale. Ambisco sempre ad arrivare in alto. Serie B? Non ho mai smesso di sognare. Il mio impegno e le mie prestazioni mi piacerebbe potessero portarmi un giorno in Serie B, ma l'obiettivo resta sempre la Serie A, vale la pena crederci".