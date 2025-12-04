Vicenza, Vescovi: "Stiamo facendo qualcosa di straordinario. Ma non guardo la classifica"

“I risultati aiutano ad essere sereni, abbiamo risposto alla grande a questo mese. Complimenti al mister e a noi. Pensiamo a partita dopo partita per prepararla al meglio e con il Lecco è stata la migliore”. Il giovane difensore del Vicenza Matteo Vescovi, ospite della trasmissione ‘È solo calcio' su TVA, ha parlato dell’ottimo avvio di campionato senza però volersi soffermare sul primo posto: “Non ho mai guardato la classifica e non la guarderò. Stiamo facendo qualcosa di straordinario, ma è ancora lunghissima”.

Spazio poi al rapporto con il tecnico Fabio Gallo arrivato in estate: “Il mister è sicuramente bello tosto e si vede anche durante le partite, mi sta aiutando tantissimo a migliorare e io cerco di farmi trovare pronto. - prosegue il classe 2005 come riporta Trivenetogoal.it - Mi ha fatto bene giocare in Coppa perché ho smaltito la tensione, tanto merito poi va ai miei compagni perché mi continuavano a dire di stare tranquillo. Leverbe mi aiuta e carica moltissimo ma in generale tutti, anche Carraro e le punte”.

Infine spazio alla cena dei club e al rapporto con la tifoseria: “I tifosi apprezzano, ho fatto le prime foto firmato i primi autografi, loro sono spettacolari e a cene così si va volentieri. Cosa ti hanno detto? Mi hanno fatto i complimenti”.