Coppa Italia, il tabellone: mancano solo le avversarie di Inter e Napoli

Si va delineando il tabellone di Coppa Italia, che negli ottavi di finale ha sinora confermato in pieno il peso del fattore campo: solo successi casalinghi. Inquadrata al parte sinistra del tabellone, restano da definire solo due quarti di finale, ma ci sarà ancora da attendere: Roma-Torino e Fiorentina-Como sono in programma solo a gennaio inoltrato.

Di seguito i risultati e il tabellone completo.

Ottavi di finale:

Bologna-Parma 2-1

Lazio-Milan 1-0

Juventus-Udinese 2-0

Atalanta-Genoa 4-0

Inter-Venezia 5-1

Roma-Torino 13/01

Fiorentina-Como 27/01

Napoli-Cagliari 1-1 (10-9 dcr)

Quarti di finale:

Bologna-Lazio

Juventus-Atalanta

Inter-Roma/Torino

Napoli-Fiorentina/Como