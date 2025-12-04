Coppa Italia, il tabellone: mancano solo le avversarie di Inter e Napoli
TUTTO mercato WEB
Si va delineando il tabellone di Coppa Italia, che negli ottavi di finale ha sinora confermato in pieno il peso del fattore campo: solo successi casalinghi. Inquadrata al parte sinistra del tabellone, restano da definire solo due quarti di finale, ma ci sarà ancora da attendere: Roma-Torino e Fiorentina-Como sono in programma solo a gennaio inoltrato.
Di seguito i risultati e il tabellone completo.
Ottavi di finale:
Bologna-Parma 2-1
Lazio-Milan 1-0
Juventus-Udinese 2-0
Atalanta-Genoa 4-0
Inter-Venezia 5-1
Roma-Torino 13/01
Fiorentina-Como 27/01
Napoli-Cagliari 1-1 (10-9 dcr)
Quarti di finale:
Bologna-Lazio
Juventus-Atalanta
Inter-Roma/Torino
Napoli-Fiorentina/Como
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
Le più lette
1 La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile