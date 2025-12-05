Maicon scalpita già: "Primo Mondiale con così tante nazionali, sono molto emozionato"

Il campione brasiliano Maicon, ex tra le altre di Roma e Inter, ha concesso un'intervista ai canali ufficiali della FIFA per presentare il Mondiale del 2026. Queste le sue principali dichiarazioni: "Sono molto emozionato perché è un torneo nuovo. Stiamo vedendo molti cambiamenti anche in altre competizioni, quindi questo sarà il primo Mondiale FIFA con così tante nazionali. Vediamo cosa succederà. Speriamo che tutto vada per il meglio: ci auguriamo grandi partite e un grande torneo".

Su Messico, Canada e Stati Uniti come sedi del Mondiale: "Credo che tre Paesi come Messico, Canada e Stati Uniti possano sicuramente ospitare questo Mondiale FIFA, perché hanno lavorato duramente per farlo. Possiamo vedere l’enorme crescita che il calcio ha avuto negli Stati Uniti negli ultimi anni. E sarà ancora maggiore con l’organizzazione di un torneo importante come la FIFA World Cup".