Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La Lazio si vendica del ko in campionato e conquista il pass per i quarti: Milan battuto 1-0

La Lazio si vendica del ko in campionato e conquista il pass per i quarti: Milan battuto 1-0TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 22:56Serie A
Giacomo Iacobellis

La Lazio si prende la sua rivincita dopo la sconfitta subita in campionato e vola ai quarti di finale di Coppa Italia superando il Milan all’Olimpico. I biancocelesti di mister Sarri partono subito con intensità, spingendo soprattutto sulla corsia sinistra e approfittando delle difficoltà rossonere nell’impostazione e nella copertura sulle fasce. La truppa di Allegri, rispetto a sabato scorso, appare contratta e imprecisa, incapace di costruire occasioni nei primi minuti, mentre quella capitolina già nel primo tempo costruisce una ghiotta palla-gol.

Maignan salva su Isaksen
Ma veniamo alla cronaca. Come detto, la Lazio parte meglio del Milan. Al 24’ Mandas rinvia e Zaccagni inventa un pallone geniale che libera un ispiratissimo Basic, che calcia a botta sicura sfiorando il palo. Il Diavolo prova a reagire con Loftus-Cheek, fermato da Romagnoli, e con qualche iniziativa sporadica di Leao che spesso deve arretrare fino alla mediana per ricevere palloni. La miglior manovra rossonera si vede al 37’, quando Estupinan arriva a mettere un cross profondo in area: nessun compagno riesce però a deviare e Mandas blocca in presa sicura. La prima frazione si chiude sullo 0-0, con Maignan decisivo invece su un tiro a botta sicura di Isaksen con una parata salva-risultato al 45'.

Zaccagni incorna di testa il gol partita
Nella ripresa Allegri prova a scuotere la squadra e Nkunku sostituisce dopo pochi minuti uno scarico Saelemaekers. Le squadre si allungano, complice pure la stanchezza, così le occasioni fioccano quindi da entrambe le parti, con Leao sprecone sotto porta al 71' dopo un lancio illuminante di Jashari e un invito di Estupinan dalla sinistra. La svolta dell'incontro si materializza all’81’: Tavares calcia un angolo perfetto e Zaccagni, con una torsione di testa da centravanti puro (e non da esterno), batte Maignan per l'1-0 che decide l'incontro. Nel finale Allegri inserisce Modric per Jashari, ma la Lazio gestisce il vantaggio fino al triplice fischio finale, conquistando meritatamente il passaggio ai quarti di finale. I capitolini se la vedranno col Bologna di Italiano.

Articoli correlati
Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia: a breve la conferenza stampa di Sarri Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia: a breve la conferenza stampa di Sarri
Coppa Italia, il tabellone: mancano solo le avversarie di Inter e Napoli Coppa Italia, il tabellone: mancano solo le avversarie di Inter e Napoli
Zaccagni sblocca il risultato all'Olimpico: incornata che beffa Maignan e Lazio avanti... Zaccagni sblocca il risultato all'Olimpico: incornata che beffa Maignan e Lazio avanti 1-0
Altre notizie Serie A
Milan eliminato dalla Coppa Italia: a breve la conferenza stampa di Allegri Live TMWMilan eliminato dalla Coppa Italia: a breve la conferenza stampa di Allegri
Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia: a breve la conferenza stampa di Sarri Live TMWLazio ai quarti di finale di Coppa Italia: a breve la conferenza stampa di Sarri
Coppa Italia, il tabellone: mancano solo le avversarie di Inter e Napoli Coppa Italia, il tabellone: mancano solo le avversarie di Inter e Napoli
La Lazio si vendica del ko in campionato e conquista il pass per i quarti: Milan... La Lazio si vendica del ko in campionato e conquista il pass per i quarti: Milan battuto 1-0
"Ti ca**i addosso se ti metto?": Pisilli, l'esordio con Mourinho e lo shock De Rossi... "Ti ca**i addosso se ti metto?": Pisilli, l'esordio con Mourinho e lo shock De Rossi
Bebeto ricorda i Mondiali vinti sull'Italia: "Eravamo andati negli USA per vincere"... Bebeto ricorda i Mondiali vinti sull'Italia: "Eravamo andati negli USA per vincere"
Bologna, finalmente torna Immobile. Italiano: "Potremmo giocare con due punte" Bologna, finalmente torna Immobile. Italiano: "Potremmo giocare con due punte"
Zaccagni sblocca il risultato all'Olimpico: incornata che beffa Maignan e Lazio avanti... Zaccagni sblocca il risultato all'Olimpico: incornata che beffa Maignan e Lazio avanti 1-0
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
Le più lette
1 La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
2 Mateo Retegui, ceduto per 68,5 milioni all'Al Qadsiah. Perché considerato più serio
3 Noah Okafor, una cessione da maestro. 21 milioni per chi non giocava fra Milan e Napoli
4 Achille Costacurta: "Ho preso sette boccette di metadone, non so come non sia morto"
5 Ora è ufficiale, la semifinale dei playoff mondiali tra Italia e Irlanda del Nord si giocherà a Bergamo
Ora in radio
Repliche 19:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Coppa Italia, il tabellone: mancano solo le avversarie di Inter e Napoli
Immagine top news n.1 La Lazio si vendica del ko in campionato e conquista il pass per i quarti: Milan battuto 1-0
Immagine top news n.2 Dusan Vlahovic si è operato a Londra: il comunicato della Juventus
Immagine top news n.3 Tare sul rinnovo di Maignan: "Ragazzo fantastico, cercheremo di trovare una strada insieme"
Immagine top news n.4 Fabiani sul rigore non dato: "A caldo abbiamo preferito non commentare, l'errore è umano"
Immagine top news n.5 Juve, Perin: "Io influencer dello spogliatoio? A volte Spalletti tira fuori dei termini..."
Immagine top news n.6 Bologna-Parma 2-1, le pagelle: Castro da attaccante vero, Estevez si addormenta
Immagine top news n.7 Lazio-Milan, le formazioni: Jashari dal 1', Castellanos vince il duello con Dia. Pulisic in panchina
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
Immagine news podcast n.2 Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero
Immagine news podcast n.3 L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus
Immagine news podcast n.4 Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Arzignano, Bernardi: "Sappiamo cosa voglia dire affrontare le U23. Ma siam pronti"
Immagine news Altre Notizie n.2 Dybala-Roma, il futuro sarà ancora insieme? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Napoli favorito sulla Juve nonostante le assenze. E sul Como dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan eliminato dalla Coppa Italia: a breve la conferenza stampa di Allegri
Immagine news Serie A n.2 Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia: a breve la conferenza stampa di Sarri
Immagine news Serie A n.3 Coppa Italia, il tabellone: mancano solo le avversarie di Inter e Napoli
Immagine news Serie A n.4 La Lazio si vendica del ko in campionato e conquista il pass per i quarti: Milan battuto 1-0
Immagine news Serie A n.5 "Ti ca**i addosso se ti metto?": Pisilli, l'esordio con Mourinho e lo shock De Rossi
Immagine news Serie A n.6 Bebeto ricorda i Mondiali vinti sull'Italia: "Eravamo andati negli USA per vincere"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, Bonetti: "Giorno speciale, voglio ripagare la fiducia". E sul paragone con Bastoni...
Immagine news Serie B n.2 Bari, Vivarini: "Ripartiamo dall'atteggiamento, pari importante su campo difficile"
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, Abate: "La fortuna non ci aiuta, 14 tiri e non abbiamo fatto gol"
Immagine news Serie B n.4 Frosinone, Alvini: "Giusto che i tifosi sognino. Noi dobbiamo lavorare per fare il massimo"
Immagine news Serie B n.5 Lo svincolato Lepri fra gola a tanti club: il Pescara prova ad anticipare la concorrenza
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia-Bari 0-0, le pagelle: Carissoni una garanzia, Castrovilli non incide
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cerignola, Emmausso: "Gli obiettivi ce li creiamo noi. Sogno la A, vale sempre crederci"
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Vescovi: "Stiamo facendo qualcosa di straordinario. Ma non guardo la classifica"
Immagine news Serie C n.3 Foggia, possibile svolta societaria all'orizzonte: prime interlocuzioni con un gruppo del nord
Immagine news Serie C n.4 Arzignano, Bernardi: "Sappiamo cosa voglia dire affrontare le U23. Ma siam pronti"
Immagine news Serie C n.5 Pianese, Coccia prima del Gubbio: "Vogliamo arrivare al giro di boa con più punti possibili”
Immagine news Serie C n.6 Catania, Toscano prima del Crotone: "Nella nostra testa ogni avversario è uguale"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Milan, clima bollente all'Olimpico: biancocelesti a caccia di vendetta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Parma, via alla difesa del titolo per i rossoblù
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Venezia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Severini: "Un onore vestire la maglia della Fiorentina. Voglio vincere un trofeo qui"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juve, Rosucci: "In Champions percorso incredibile. Con lo United spero in uno Stadium pieno"
Immagine news Calcio femminile n.3 Spagna-Germania da record: oltre 55mila presenze allo stadio. Mai così tante per la nazionale
Immagine news Calcio femminile n.4 Clelland: "Sassuolo, la mia seconda casa. Col tempo ci toglieremo soddisfazioni"
Immagine news Calcio femminile n.5 Comitato Esecutivo UEFA: all’Italia l’organizzazione dell’Europeo Under 19 Femminile 2029
Immagine news Calcio femminile n.6 Women's EURO 2029 si disputerà in Germania. Ceferin: "Sarà un torneo indimenticabile"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?