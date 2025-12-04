La Lazio si vendica del ko in campionato e conquista il pass per i quarti: Milan battuto 1-0

La Lazio si prende la sua rivincita dopo la sconfitta subita in campionato e vola ai quarti di finale di Coppa Italia superando il Milan all’Olimpico. I biancocelesti di mister Sarri partono subito con intensità, spingendo soprattutto sulla corsia sinistra e approfittando delle difficoltà rossonere nell’impostazione e nella copertura sulle fasce. La truppa di Allegri, rispetto a sabato scorso, appare contratta e imprecisa, incapace di costruire occasioni nei primi minuti, mentre quella capitolina già nel primo tempo costruisce una ghiotta palla-gol.

Maignan salva su Isaksen

Ma veniamo alla cronaca. Come detto, la Lazio parte meglio del Milan. Al 24’ Mandas rinvia e Zaccagni inventa un pallone geniale che libera un ispiratissimo Basic, che calcia a botta sicura sfiorando il palo. Il Diavolo prova a reagire con Loftus-Cheek, fermato da Romagnoli, e con qualche iniziativa sporadica di Leao che spesso deve arretrare fino alla mediana per ricevere palloni. La miglior manovra rossonera si vede al 37’, quando Estupinan arriva a mettere un cross profondo in area: nessun compagno riesce però a deviare e Mandas blocca in presa sicura. La prima frazione si chiude sullo 0-0, con Maignan decisivo invece su un tiro a botta sicura di Isaksen con una parata salva-risultato al 45'.

Zaccagni incorna di testa il gol partita

Nella ripresa Allegri prova a scuotere la squadra e Nkunku sostituisce dopo pochi minuti uno scarico Saelemaekers. Le squadre si allungano, complice pure la stanchezza, così le occasioni fioccano quindi da entrambe le parti, con Leao sprecone sotto porta al 71' dopo un lancio illuminante di Jashari e un invito di Estupinan dalla sinistra. La svolta dell'incontro si materializza all’81’: Tavares calcia un angolo perfetto e Zaccagni, con una torsione di testa da centravanti puro (e non da esterno), batte Maignan per l'1-0 che decide l'incontro. Nel finale Allegri inserisce Modric per Jashari, ma la Lazio gestisce il vantaggio fino al triplice fischio finale, conquistando meritatamente il passaggio ai quarti di finale. I capitolini se la vedranno col Bologna di Italiano.