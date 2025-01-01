Reggiana, Scognamiglio: "Bonetti può fare una grande carriera. Felici del suo rinnovo"

“È un giorno importante e siamo molto felici di comunicare che Simone ha rinnovato per un altro anno fino al 2028. È un motivo d’orgoglio per noi, per la società e anche per i tifosi, perché è un ragazzo reggiano che ha fatto tutto il nostro settore giovanile”. Il direttore tecnico della Reggiana Gennaro Scognamiglio parla così ai canali ufficiali del club del rinnovo di Simone Bonetti: “Per me è un giocatore che può fare una carriera importante, rispecchia qualità che oggi nel calcio moderno è difficile trovare. È partito dai dilettanti e noi siamo stati bravi a vedere in lui qualcosa che non tutti vedevano, ma il merito di questa scalata è soprattutto suo”.

“Ricordo il suo primo giorno al centro sportivo. Andava più forte degli altri, non diceva mai una parola e restava concentrato. In partita a volte fa di più di quello che dovrebbe però lo capisco perché per un reggiano vestire la maglia della Reggiana è come giocare in Champions League. - prosegue Scognamillo come riporta Tuttoreggiana.com - Simone è un ragazzo serio, che ascolta e non è presuntuoso come altri giovani della sua età. Mi auguro davvero che possa fare una carriera importante”.

Spazio poi alla squadra e alla sfida col Mantova nel prossimo turno: “Ha un significato importante perché è un derby e queste gare si giocano per fare punti. Sappiamo di affrontare una squadra che ha superato il momento negativo iniziale e ora sta bene, gioca e segna tanto. Non dobbiamo concedere tanto campo e dobbiamo fargli male quando ne abbiamo la possibilità. - prosegue ancora il dt granata – Classifica? Se vediamo le ultime prestazioni siamo un po' in credito, ma bisogna vedere sia le cose positive sia quelle negative per crescere e fare uno step importante in avanti”.

Infine un pensiero sul mercato che verrà: “Parlarne oggi non è giusto, è presto. E secondo me la squadra sta facendo un buon campionato, quindi non sarebbe nemmeno rispettoso nei confronti dei ragazzi. Ci sarà tempo per parlare di mercato”.