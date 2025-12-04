Dusan Vlahovic si è operato a Londra: il comunicato della Juventus
Questo pomeriggio Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riparazione dell’avulsione tendinea dell’adduttore sinistro. Lo fa sapere la Juventus, attraverso il proprio sito ufficiale.
L’intervento, si legge nel comunicato stampa, è stato eseguito dall’equipe dei prof. Ernest Schilders e Rowena Johnson, alla presenza del medico del Club Marco Freschi, presso Mayo Clinic Healthcare di Londra e il Wellington Hospital: è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo.
