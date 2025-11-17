Solo Pio Esposito: Italia senza attaccanti... dalle big. Tra Juventus e Milan appena 12 convocabili

Come capita spesso a seguito di appuntamenti mancati, l'intera Italia del calcio si domanda in queste ore quale sia il problema, come riuscire a risollevare le sorti di una Nazionale, quella oggi guidata da Gattuso, che rischia di dover mancare l'appuntamento con il Mondiale per il terzo giro di fila. Un disastro.

Osservando la composizione della squadra allenata da Gattuso, si nota - e non è nemmeno una novità vista la direzione del discorso pubblico - come ci sia un problema di attaccanti in questa Italia. E osservando il contributo delle storiche tre grandi della Serie A all'azzurro, è impossibile non notare come l'unico calciatore offensivo da una tra Juventus, Milan e Inter è il nerazzurro Francesco Pio Esposito, comunque alle prese con la sua stagione d'esordio da professionista di una realtà di primo livello. E rimane, in ogni caso, la speranza più concreta alla quale aggrapparsi nel presente.

In generale, c'è forse una eccessiva dipendenza della Nazionale italiana dal cosiddetto blocco Inter. D'altronde i nerazzurri sono stati i migliori delle tre negli ultimi anni, ma se si realizza che nelle rose di Juventus e Milan, insieme, giocano appena 12 calciatori italiani (8 tra i bianconeri, 4 nei rossoneri) e nessuno di loro è un attaccante, si riesce a capire la portata della questione.