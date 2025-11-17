Lazio, Nuno Tavares e Dele-Bashiru entrano nella lista dei cedibili. A dispetto di Fabiani

Altro che incedibili, scrive oggi Il Messaggero: due profili su cui Fabiani aveva puntato forte rischiano di diventare il centro delle tensioni. Nuno Tavares e Fisayo Dele-Bashiru sono infatti tra i possibili partenti, come emerso nel confronto tra Sarri e la dirigenza. Il laterale portoghese continua a non trovare continuità e il suo valore di mercato si è notevolmente ridotto. Il centrocampista nigeriano, per il quale la società era arrivata allo scontro con Baroni, è tornato disponibile dopo quasi due mesi ai box, ma da settembre è stato sostituito in lista da Basic e potrebbe rientrare in nazionale tra poche settimane.

Il ds proverà a spingere per una sua piena reintegrazione, ma - secondo gli accordi interni - la decisione finale spetterà a Sarri, pronto anche a sacrificare il giocatore pur di avere margine nella sessione invernale. Sarebbe l’ennesima bocciatura delle scelte di mercato: Castrovilli si è rivelato un azzardo fallito, Tchaouna e Ibrahimovic sono partiti a luglio, Gigot è rimasto fuori lista, Noslin non ha trovato una collocazione tattica convincente, Dia non segna né serve assist da otto gare e rischia di essere via per la Coppa d’Africa, mentre Belahyane non ha raccolto minuti nelle ultime cinque partite.

Intanto, le plusvalenze attese su terzino e mezzala restano lontane. Tavares ha accusato l’ottavo infortunio, e dopo gli otto assist dei primi mesi è rimasto a secco per oltre un anno. Dele-Bashiru aveva ricevuto fiducia piena in pre-season, ma lo stop al flessore ha frenato tutto. Domani la squadra riprende i lavori: si attendono aggiornamenti su Castellanos, Tavares e sul nuovo ko in Nazionale per Hysaj.