Inter, domani alla Pinetina i quattro infortunati: atteso anche Calhanoglu, liberato dalla Turchia

Ad Appiano Gentile è tempo di derby e tutte le attenzioni sono sulla sfida di domenica sera tra Inter e Milan. La squadra nerazzurra si ritroverà al centro sportivo nerazzurro per la ripresa degli allenamenti nella giornata di domani. Come si legge su Tuttosport, oggi alla Pinetina saranno presenti i quattro infortunati Darmian, Mkhitaryan, Di Gennaro e Palacios - tutti proseguiranno il lavoro per recuperare dai rispettivi problemi -, oltre a Dumfries.

L'esterno olandese è rientrato anzitempo dal ritiro della sua nazionale per il problema alla caviglia sinistra accusato già in Inter-Lazio. Le sue condizioni però non preoccupano. Calhanoglu, che ha riportato un problema al polso destro contro la Bulgaria, è stato lasciato libero dalla Turchia. Il centrocampista è diffidato e non verrà rischiato martedì in Spagna.