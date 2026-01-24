Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lazio, Dia: "Non mi aspettavo di giocare subito, ma è sempre un piacere farlo"

Lazio, Dia: "Non mi aspettavo di giocare subito, ma è sempre un piacere farlo"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:45Serie A
Pierpaolo Matrone

Boulaye Dia, attaccante della Lazio, prima della partita contro il Lecce è intervenuto al microfono di DAZN: "Coppa d'Africa? E' stata un'esperienza meravigliosa, vincere per il proprio Paese è fantastico, poi è la seconda volta e abbiamo festeggiato con tutto il popolo, una cosa che non dimenticherò mai".

Ti aspettavi di giocare subito da titolare?
"Voglio fare bene e aiutare la squadra perché tutti devono dare il proprio contributo. Non me l'aspettavo perché ho fatto solo due allenamenti, ma va bene, è sempre un piacere giocare. Prima giochi, prima acquisisci fiducia".

