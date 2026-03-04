Lazio, Dia: "Da tanto non segnavo, gol molto importante. Peccato non aver vinto"
Il centravanti della Lazio Boulaye Dia ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo la semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Atalanta terminata con un pari per 2-2.
Gol pesante.
"Gol molto importante, da tanto non segnavo. Dispiace non aver vinto, il gol preso nel finale fa più male".
Cosa è mancato per vincere?
"Fatto una bella partita e segnato due volte. Non possiamo dire nulla alla squadra".
