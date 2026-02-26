Lazio, l'influenza ferma Dia: a rischio la sua presenza per la trasferta contro il Torino

A tre giorni dalla trasferta contro il Torino, l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri è alle prese con diversi dubbi di formazione, anche perché l’imminente semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Atalanta, in programma mercoledì, obbliga il tecnico biancoceleste a pianificare con attenzione le scelte di campionato. L’idea è quella di dosare le energie e concedere un turno di riposo ad alcuni titolari, così da arrivare all’appuntamento di coppa nelle migliori condizioni fisiche.

Come scrive questa mattina Il Messaggero, in attacco si valutano possibili novità. Zaccagni potrebbe partire dalla panchina per essere preservato, con Noslin candidato a prendere il suo posto dal primo minuto. Anche Maldini non è certo della conferma: per lui si profila la possibilità di un turno di stop, mentre avanzano le candidature di Ratkov e Dia. Proprio il senegalese, si legge, resta però in dubbio per la sfida contro i granata.

Dia ha infatti saltato l’ultima doppia seduta di allenamento a causa di un attacco influenzale, che ne ha condizionato la preparazione in questi giorni. Secondo quanto riferisce il quotidiano, l’ex Salernitana dovrebbe riuscire a recuperare in tempo, ma la sua presenza dal primo minuto (o addirittura tra i convocati) non è ancora del tutto certa. Sarri scioglierà le riserve solo nelle ore immediatamente precedenti alla gara.