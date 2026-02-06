Oggi in TV, la 24^ giornata di Serie A inizia con Hellas Verona-Pisa: dove vederla
C'è tanto calcio giocato da poter seguire in televisione anche in data odierna, venerdì 6 febbraio 2026.
Ricomincia il campionato, la 24^ giornata di Serie A viene inaugurata dalla sfida del Bentegodi tra le ultime due della classe, con l'Hellas Verona che ospita il Pisa in quello che appare già come un disperato spareggio per non retrocedere. Non solo la Serie A, però, perché c'è anche tanto altro da poter seguire. Si gioca infatti anche nelle due divisioni inferiori del calcio professionistico italiano, in Serie B e in C, ma per gli appassionati ci sono anche i campionati internazionali, come per esempio la Premier League, la Liga spagnola e la Ligue 1.
Di seguito le partite trasmesse oggi in tv, con orario e canale su cui vederle.
20.30 Cesena vs Pescara (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Audace Cerignola vs Salernitana (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Benevento vs Picerno (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Team Altamura vs Monopoli (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.30 Latina vs Cavese (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
20.30 Union Berlino vs Eintracht Francoforte (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
20.45 Hellas Verona vs Pisa (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Metz vs Lille (Ligue 1) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
21.00 Leeds vs Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW
